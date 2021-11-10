Мигранты на белорусско-польской границе. Что известно утром 10 ноября

Более двух тысяч мигрантов продолжают находиться у заграждения на границе Польши с Беларусью. Как они туда попали и что там происходило в понедельник, 8 ноября, читайте здесь. Во вторник и утром в среду СМИ сообщали, что ситуация не разрешилась. «Кур'ер» приводит короткий обзор.

КОНТЕКСТ. В понедельник, 8 ноября, на границу с Польшей из Беларуси пришли организованной колонной тысячи мигрантов. Среди них есть и женщины, и дети. Варшава заявила, что «началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу». Численность военнослужащих возле границы увеличили до 12 тысяч человек. Когда мигранты ушли с территории РБ, белорусские пограничники сняли оцепление. Беженцы остановились у польского заграждения с колючей проволокой. Они пытались сломать заграждение. Польские силовики применили газ.

Вторник, 9 ноября

Министр внутренних дел Беларуси Кубраков заявил : «Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно».

: «Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно». Минобороны Польши объявило, что «большая группа белорусских силовиков приближается в район лагеря мигрантов в Кузнице». Также погранохрана Польши рассказала, что сотрудники службы периодически слышат выстрелы с белорусской стороны.

«большая группа белорусских силовиков приближается в район лагеря мигрантов в Кузнице». Также погранохрана Польши рассказала, что сотрудники службы с белорусской стороны. В то же время Госпогранкомитет Беларуси сообщил , что Польша стянула военную технику к границе с белорусской территорией.

, что Польша стянула военную технику к границе с белорусской территорией. БелТА сообщает, что Белорусский Красный Крест и члены Совета Республики передали 9 ноября гуманитарную помощь в лагерь беженцев на белорусско-польской границе.

9 ноября гуманитарную помощь в лагерь беженцев на белорусско-польской границе. Власти Польши, в свою очередь, заявили , что Беларусь закрыла границу и блокировала доставку гуманитарной помощи для мигрантов на границу из Польши. Глава Польши сказал: «Эти грузы всё время находятся поблизости от польско-белорусской границы, готовы каждую минуту доставить их в Беларусь».

, что Беларусь закрыла границу и блокировала доставку гуманитарной помощи для мигрантов на границу из Польши. Глава Польши сказал: «Эти грузы всё время находятся поблизости от польско-белорусской границы, готовы каждую минуту доставить их в Беларусь». Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима для официальных лиц Беларуси.

действие упрощённого визового режима для официальных лиц Беларуси. Литва ввела на границе с Беларусью чрезвычайное положение на 1 месяц с полуночи 10 ноября.

на границе с Беларусью чрезвычайное положение на 1 месяц с полуночи 10 ноября. Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сказал : «Ситуация на границе быстро не успокоится, а скорее будет накаляться».

: «Ситуация на границе быстро не успокоится, а скорее будет накаляться». Вечером во вторник польские силовики задержали недалеко от границы с Беларусью автобус с немецкими активистами, которые планировали оказать гуманитарную помощь мигрантам и переправить их в ФРГ. До задержания активисты передали польской стороне зимнюю обувь, одеяла и другие предметы гуманитарной помощи для мигрантов.

с Беларусью автобус с немецкими активистами, которые планировали оказать гуманитарную помощь мигрантам и переправить их в ФРГ. До задержания активисты передали польской стороне зимнюю обувь, одеяла и другие предметы гуманитарной помощи для мигрантов. Парламент Иракского Курдистана принял решение направить делегацию для расследования вопроса сотен курдских мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей, сообщает Kurdistan.ru. Делегация должна будет подготовить подробный отчёт о текущем положении мигрантов и причинах массовой миграции.

Утро среды, 10 ноября

Стало известно, что в ночь на 10 ноября две большие группы нелегальных мигрантов смогли проникнуть на территорию Польши. Погранохрана Польши утверждает, что это были силовые вторжения и что мигранты разрушили ограждение на границе. Группы насчитывают несколько десятков человек. Некоторых из них удалось вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются.

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Позже министр обороны Польши сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию Польши задержаны.

Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что в лагере беженцев обнаружены четверо курдских мигрантов, которых, по версии ГПК, избили польские силовики.