Как выглядят самые дорогие и самые дешёвые квартиры в Слуцке. Обзор «Кур'ера»

В ноябре в Слуцке на рынке вторичной недвижимости больше всего выставлено трёхкомнатных квартир, а меньше всего продают однокомнатных. В среду, 10 ноября, «Кур'ер» просмотрел предложения на популярных сайтах и узнал, какие самые дорогие и дешёвые квартиры продаются в городе.

Однокомнатные

♦ Самая дорогая «однушка» в Слуцке — в девятиэтажке 1979 года постройки на улице Социалистической, 168 (за торговым центром, между мини-рынком и сквером). Продавец не прикрепил к объявлению фото.

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Общая площадь квартиры — 39 м², жилая — 17 м². Площадь кухни — 8 м². Раздельный санузел, лоджия, евроремонт.

«Квартира тёплая, уютная, светлая, с качественным ремонтом (окна ПВХ, стены выровнены, на полу ламинат, в ванной кафель, все счётчики), продаётся с мебелью и бытовой техникой», — описывает продавец.

Цена — 67 000 рублей ( $ 27 538 в эквиваленте).

♦ Самая дешёвая однокомнатная квартира на продажу расположена в одноэтажном бараке 1960 года постройки на самом краю города — на улице Ленина, 2 (недалеко от развязки Р23 и брестской трассы). Рядом — железная дорога и заболоченная местность.

Общая площадь — 19 м². Жилая площадь — 8,6 м². Площадь кухни — 5,8 м².

Сделан косметический ремонт. В квартире нет центрального отопления и других удобств. Газ и вода подведены к дому, при желании их можно провести в квартиру. Воду можно брать из колонки во дворе. В 2019 году хозяева заменили окна на пластиковые и дверь — на металлическую.

Цена — 9489 рублей ( $ 3900 в эквиваленте).

Двухкомнатные

♦ Дороже всего стоит двухкомнатная квартира в кирпичной девятиэтажке 2009 года постройки на улице Ивановского, рядом с дошкольным центром развития ребёнка «Солнышко».

Общая площадь квартиры — 59 м². Жилая площадь — 37,1 м². Площадь кухни — 10 м². Раздельный санузел. Дизайнерский ремонт.

«Полы — качественный немецкий ламинат, итальянская плитка. Стены — жидкие обои. Лоджия (утеплена) и балкон — декоративная мозаичная штукатурка. Окна — двухкамерные стеклопакеты, на всех — рольшторы или жалюзи. Разноуровневые натяжные потолки с дополнительной подсветкой и различными режимами освещения.

Металлическая входная дверь. Квартира продаётся со всей мебелью и бытовой техникой», — пишет продавец.

Цена — 132 599 рублей ( $ 54 500 в эквиваленте).

♦ «Двушка» по самой низкой цене находится в 14-м городке на территории бывшей воинской части, в двухэтажном кирпичном доме, построенном для военных в 1936 году. Адрес: улица Гагарина, 21.

Общая площадь квартиры — 44,6 м². Жилая площадь — 28,4 м². Площадь кухни — 7,2 м². Санузел раздельный. Балкона нет. Ремонт не сделан.

«После капремонта сделана новая крыша, заменены все коммуникации, поставлены новые окна ПВХ, частично с мебелью. Есть дополнительно сарай для дров, гараж можно рассмотреть отдельно и участок земли (огород) 10 соток. Подведён газ.

Хороший и тихий район бывшего военного городка. Рядом в 10-ти минутах ходьбы — магазины, плодовый сад, детский сад, школа. Недалеко — 2 озера и река Случь", — пишет продавец.

Цена — 24 330 рублей ( $ 10 000 в эквиваленте).

Трёхкомнатные

♦ Самая дорогая «трёшка» продаётся на улице Ивановского в кирпичной пятиэтажке 2007 года постройки. Номер дома не указан.

Общая площадь — 74,9 м². Жилая площадь — 47,6 м². Площадь кухни — 11,6 м². Раздельный санузел, лоджия.

«Удобная квартира, подвал, 2 кладовки, мебель по договорённости», — пишет продавец.

♦ Самая дешёвая трёхкомнатная квартира продаётся в районе ПЭСа, за «кольцом», в кирпичном двухэтажном доме 1967 года постройки на улице Энергетиков, 3.

Общая площадь — 50,9 м². Жилая — 36,2 м². Площадь кухни — 7 м². Санузел раздельный. Балкона нет. Без ремонта. Есть мебель. Входная дверь — металлическая.

«По указанной цене продаётся квартира ВМЕСТЕ с гаражом на 1 машину, хозпостройкой (сарайчик с погребом), небольшим участком земли под грядки. До центральной дороги, ул. Ленина, ДСУ, — 2 км. Ходит автобус № 9 утром и вечером», — пишет продавец.

Цена — 37 152 рубля ( $ 15 270 в эквиваленте).