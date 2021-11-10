Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 11 ноября. Обзор

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У нас хорошая новость — мы сохранили стоимость подписки на печатный «Кур'ер» на 1-е полугодие 2022 года.

«Если нам не будут мешать, ещё поработаем» После «народной новости» про роллет, который предприниматель купил за $ 25 000, а про­дать при­шлось за $ 800, корреспонденты «Кур'ера» отправились на Слуцкий рынок. Предприниматель, торгующий на Слуцком рынке обувью, рассказал, каким для «рыночников» был этот год, чего ожидают от следующего и с каким настроением работают. Переводы на карту: кому нужно уплатить налог В каких случаях при переводах на карту вас может ждать встреча с налоговым инспектором? От кого можно получать переводы без ограничений? Что делать, если лимит перевода превышен? На эти и другие вопросы ответила налоговый консультант Мария Шумская. После «народной новости» про роллет, который предприниматель купил за $ 25 000, а про­дать при­шлось за $ 800, корреспонденты «Кур'ера» отправились на Слуцкий рынок. Предприниматель, торгующий на Слуцком рынке обувью, рассказал, каким для «рыночников» был этот год, чего ожидают от следующего и с каким настроением работают.

70 лет служил людям

В среду, 3 ноября, ушёл из жизни Сергей Иванович Шкляревский, один из самых известных фельдшеров Беларуси, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом деревни Покрашево, почётный гражданин Слуцкого района и Минской области.

О пневмонии при COVID-19

Чем опасна пневмония при COVID-19? Какие симптомы нельзя оставлять без внимания? Как восстановить здоровье лёгких после коронавирусной пневмонии? Можно ли делать ингаляции, если заболел COVID-19? На эти и другие вопросы ответила Елена Давидовская, главный внештат­ный пуль­моно­лог Минздрава Беларуси, заведую­щая отде­лом пульмонологии и хирургических методов лечения болезней органов дыхания Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии, кандидат медицинских наук.

Осень: в каком уходе нуждается крыша дома

Надёжная крыша — важный элемент любого строения, а дома особенно, потому что она защищает и стены, и жильцов от осадков, жаркого солнца, ветра. Поэтому ей, как и всему дому, нужна забота, особенно в преддверии зимы. Какой уход за крышей нужно успеть сделать осенью, чтобы не получить неприятных сюрпризов зимой?

Юбилей, которого не будет. Памяти слуцкого пива

16 ноября этого года 50-летний юбилей мог бы праздновать Слуцкий пивоваренный завод. Только нет уже ни предприятия, ни его знаменитой продукции. Тем не менее слуцкое пиво и само предприятие — это наша история. В канун юбилея «Кур'ер» предлагает вспомнить о слуцких пивоварах и их продукции.

Пора писать письмо Деду Морозу

Газета «Кур'ер» запускает традиционную новогоднюю акцию для детей «Письмо Деду Морозу». Письма с историями о добрых делах от маленьких девочек и мальчиков Слуцка Дедушка принимает до 20 декабря включительно. Авторы креативных и интересных посланий получат подарки от Деда Мороза. Подробности о детском празднике, подарках и партнёрах мы сообщим позже. Сейчас главное — начать писать письмо Волшебнику.