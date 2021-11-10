Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 11 ноября. Обзор

При подписке на «Кур'ер» от 3-х месяцев в качестве бонуса получаете нашу карту со скидками!
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бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;
бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см2);
СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.
У нас хорошая новость — мы сохранили стоимость подписки на печатный «Кур'ер» на 1-е полугодие 2022 года.
«Если нам не будут мешать, ещё поработаем»
После «народной новости» про роллет, который предприниматель купил за $ 25 000, а продать пришлось за $ 800, корреспонденты «Кур'ера» отправились на Слуцкий рынок. Предприниматель, торгующий на Слуцком рынке обувью, рассказал, каким для «рыночников» был этот год, чего ожидают от следующего и с каким настроением работают.
Переводы на карту: кому нужно уплатить налог
В каких случаях при переводах на карту вас может ждать встреча с налоговым инспектором? От кого можно получать переводы без ограничений? Что делать, если лимит перевода превышен? На эти и другие вопросы ответила налоговый консультант Мария Шумская.
70 лет служил людям
В среду, 3 ноября, ушёл из жизни Сергей Иванович Шкляревский, один из самых известных фельдшеров Беларуси, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом деревни Покрашево, почётный гражданин Слуцкого района и Минской области.
О пневмонии при COVID-19
Чем опасна пневмония при COVID-19? Какие симптомы нельзя оставлять без внимания? Как восстановить здоровье лёгких после коронавирусной пневмонии? Можно ли делать ингаляции, если заболел COVID-19? На эти и другие вопросы ответила Елена Давидовская, главный внештатный пульмонолог Минздрава Беларуси, заведующая отделом пульмонологии и хирургических методов лечения болезней органов дыхания Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии, кандидат медицинских наук.
Осень: в каком уходе нуждается крыша дома
Надёжная крыша — важный элемент любого строения, а дома особенно, потому что она защищает и стены, и жильцов от осадков, жаркого солнца, ветра. Поэтому ей, как и всему дому, нужна забота, особенно в преддверии зимы. Какой уход за крышей нужно успеть сделать осенью, чтобы не получить неприятных сюрпризов зимой?
Юбилей, которого не будет. Памяти слуцкого пива
16 ноября этого года 50-летний юбилей мог бы праздновать Слуцкий пивоваренный завод. Только нет уже ни предприятия, ни его знаменитой продукции. Тем не менее слуцкое пиво и само предприятие — это наша история. В канун юбилея «Кур'ер» предлагает вспомнить о слуцких пивоварах и их продукции.
Пора писать письмо Деду Морозу
Газета «Кур'ер» запускает традиционную новогоднюю акцию для детей «Письмо Деду Морозу». Письма с историями о добрых делах от маленьких девочек и мальчиков Слуцка Дедушка принимает до 20 декабря включительно. Авторы креативных и интересных посланий получат подарки от Деда Мороза. Подробности о детском празднике, подарках и партнёрах мы сообщим позже. Сейчас главное — начать писать письмо Волшебнику.
Карты «Кур’ера» — отличный подарок коллегам на 8 Марта До 8 Марта осталось меньше двух недель. Если вы придумали, что подарить девушкам-коллегам, — здорово. Если нет — мы готовы прийти на помощь. Карта «Кур’ера» — подарок бюджетный и практичный. Вы подарите девушкам возможность совершать выгодные покупки. С помощью нашей карты они могут получить скидки у 35 партнёров (кафе, салоны красоты, магазины одежды, бьюти-услуги и другие).
КСТАТИ. В прошлом году одно слуцкое предприятие купило своим сотрудницам более 20 карт женского проекта Lampa (аналог карты «Кур’ера»).
Купить карты можно в редакции: ул. Ленина, 128. Если остались вопросы — звоните: (8044) 540 29 39, (8033) 318 99 30. Стоимость карты — 7 рублей. Срок действия — по 31 декабря 2021 года.
Красивый подарок от швейной мастерской "Валенси-стиль"
Прокат любого платья либо костюма
Наши услуги:
индивидуальный пошив одежды
ремонт одежды
прокат нарядов для праздников и фотосьемок
пошив детских фатиновых, нарядных платьев
пошив выпускных, свадебных, вечерних платьев
Время работы: с 10.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 15.00, воскресенье - выходной
Наш адрес: г.Слуцк, ул. Ленина, 207 (здание общежития "Дельфин")
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Время работы: пн-сб 11:00-19:00, воскресенье - выходной
Адрес: Ул. Л.Комсомола, 40а, 2й этаж "Весняки", г. Солигорск