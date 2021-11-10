10 ноября отмечается День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД. Заметкой об Александре Вайтовиче, который руководил уголовным розыском Случчины с 2010 по 2015 год, с газетой «Кур'ер» поделился Слуцкий РОВД.

Что рассказали в милиции про Александра Вайтовича

«В своей служебной деятельности Александр Григорьевич является олицетворением чекиста Феликса Дзержинского: холодный ум, горячее сердце и чистые руки», — отметил Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.

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«Наиважнейшее качество каждого милиционера — умение разговаривать с людьми»

По мнению Александра Григорьевича, наиважнейшее качество каждого милиционера, а в особенности оперативного работника — умение разговаривать с людьми из различных слоёв населения. В качестве примера Александр Вайтович вспомнил случай, произошедший в его практике весной 2012 года.

В ночь с 7 на 8 марта в оперативно-дежурную службу поступило сообщение, что на сторожа и кочегара станции скорой медицинской помощи совершено нападение. По прибытии следственно-оперативной группы было установлено, что мужчин очень сильно избили неизвестные в масках. Больше всего досталось сторожу: с открытой черепно-мозговой травмой он был немедленно госпитализирован. Также сотрудники милиции выяснили, что у него отняли обручальное кольцо.

На дворе стояла весенняя оттепель, каких-либо значимых следов с места происшествия изъять не удалось, свидетелей — тоже. В связи с этим возникли опасения, что это дерзкое преступление может стать «глухарём».

Оперативно-розыскные мероприятия Александр Григорьевич решил поручить наиболее опытным и толковым на тот момент оперативникам: Сергею Зинькову и Александру Козелу. Оперативники, получив указания, приступили к работе.

При отработке лиц, ранее судимых или склонных к совершению подобных преступлений, сотрудникам поступила информация, что в масках видели двух молодых людей. И они были схожи с теми, в которых преступники ворвались на станцию «скорой». Ухватившись за эту ниточку, Александр Козел и Сергей Зиньков сосредоточились на отработке этой линии.

Александр Григорьевич пояснил: Козел и Зиньков благодаря их умению именно разговаривать с людьми из разных кругов общества, по крупице добывая информацию из десятков источников, смогли выйти на след и в течение двух суток установить личности подозреваемых и задержать их.

Наиболее тяжёлое в работе

На вопрос о сложностях службы в уголовном розыске Александр Вайтович, не задумываясь, ответил: «Наиболее тяжёлым аспектом в моей служебной деятельности была необходимость извещать родных и близких, что их сын, дочь, мать или отец стали жертвами преступления, тем самым невольно причинять невинным людям боль и страдание».

Пожелание действующим сотрудникам

«Ныне действующим сотрудникам хочу пожелать целеустремлённости, желания добиваться достижения поставленных целей, ведь при наличии этих двух качеств любой человек способен сделать невозможное, — поделился Александр Григорьевич. — Кроме того, здоровья, морального и материального благополучия, всех жизненных благ и, что немаловажно в нашей профессии, крепкого семейного тыла.

Ветеранам органов внутренних дел хочу пожелать счастья, мира и благополучия, чтобы здоровье и оптимизм не покидали вас долгие годы!"

СПРАВКА. Александр Григорьевич Вайтович родился 7 мая 1971 года в деревне Долгое Солигорского района. Там же окончил среднюю школу, а затем поступил в Могилёвский технологический институт.

Отслужив срочную военную службу, Александр Вайтович принял решение связать судьбу со службой в органах внутренних дел. Его милицейская карьера началась в декабре 1995 года, когда Александр Григорьевич был назначен на должность оперуполномоченного зонального отделения отдела уголовного розыска Солигорского РОВД.

С 2001 по 2007 год карьеру оперативника Александр Вайтович продолжил в управлении внутренних дел Минского облисполкома. В январе 2007-го прибыл в Слуцкий РОВД, службу в котором начал с должности заместителя начальника отдела уголовного розыска по организации оперативно-розыскной деятельности, а в сентябре 2010-го стал начальником Слуцкой «уголовки».

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