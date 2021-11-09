Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в октябре

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за октябрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.

По итогам октября на сайте kurjer.info зарегистрировано 981 291 визит (сессия).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — 533 008 визитов (в 1,8 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

Реклама

Новости и сюжеты

ТОП-12 локальных новостей и сюжетов:

Нелокальные сюжеты

Происшествия

Самые популярные «Народные новости»