Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в октябре

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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за октябрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в октябре, Слуцк
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 1,8 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Как и в прошлых месяцах, SimilarWeb перестал учитывать данные одного из местных сайтов, так как его статистика слишком мала для измерения, однако мы в своих подсчётах учитывали его средние показатели. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb
По итогам октября на сайте kurjer.info зарегистрировано 981 291 визит (сессия).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — 533 008 визитов (в 1,8 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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Новости и сюжеты

ТОП-12 локальных новостей и сюжетов:

  1. «Глядя на всё это, хочется просто выздороветь, очень страшно». Читатели «Кур'ера» про очереди в «красной зоне» Слуцкой поликлиники
  2. «Спасала от боли много раз». Ушла из жизни Антонина Коновалова, заведующая психонаркологическим отделением Слуцкой поликлиники
  3. «Попросила самую дешёвую водку и чуть не сгорела от стыда». Случчанка рассказала, почему не пьёт и как к этому относятся окружающие
  4. Все в панике, половина закроется… Что происходит на Слуцком рынке, где ИП обязали поставить кассовое оборудование
  5. В родительском чате потребовали отчитаться, кто забыл «внести добровольный попечительский взнос». И тут началось… (переписка)
  6. На Слуцком сыродельном комбинате назначили нового генерального директора
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  8. «Внук захотел, чтобы про дедушкин талант узнали». Какие изделия из дерева мастерит фермер в деревне под Слуцком
  9. «Я думаю, что долголетие нам не светит». Слуцкие женщины рассказали, из чего состоит их жизнь на пенсии и на что хватает денег
  10. В Слуцком лесхозе заработала новая система по продаже дров. По этому поводу пройдут встречи с населением
  11. 72-летняя жительница Слуцка со страхом ждёт зиму, потому что боится замёрзнуть в собственном доме. История Нины Симак
  12. «Местная власть нами не интересуется». О чём рассказали «Кур`еру» жители трёх деревень под Слуцком.

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