Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в октябре

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за октябрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.
По итогам октября на сайте kurjer.info зарегистрировано 981 291 визит (сессия).
У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — 533 008 визитов (в 1,8 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).
Новости и сюжеты
ТОП-12 локальных новостей и сюжетов:
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- «Попросила самую дешёвую водку и чуть не сгорела от стыда». Случчанка рассказала, почему не пьёт и как к этому относятся окружающие
- Все в панике, половина закроется… Что происходит на Слуцком рынке, где ИП обязали поставить кассовое оборудование
- В родительском чате потребовали отчитаться, кто забыл «внести добровольный попечительский взнос». И тут началось… (переписка)
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- Случчанин предполагает, что нашёл на огороде оружие времён Первой мировой войны, и готов передать его музею
- «Внук захотел, чтобы про дедушкин талант узнали». Какие изделия из дерева мастерит фермер в деревне под Слуцком
- «Я думаю, что долголетие нам не светит». Слуцкие женщины рассказали, из чего состоит их жизнь на пенсии и на что хватает денег
- В Слуцком лесхозе заработала новая система по продаже дров. По этому поводу пройдут встречи с населением
- 72-летняя жительница Слуцка со страхом ждёт зиму, потому что боится замёрзнуть в собственном доме. История Нины Симак
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Нелокальные сюжеты
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- «Раньше ИП платил 5%, а будет — 16−18%». Как видит изменения по налогам Минфин, а как — бизнес
- «Школа не имеет права собирать деньги с родителей». Министр образования о поборах и подарках для учителей.
Происшествия
- Задержан генеральный директор Слуцкого мясокомбината. Речь о взятке от представителя иностранной структуры
- «А так были бы трупы…» ГАИ, медслужба и очевидцы рассказали про ДТП с пьяным водителем «скорой» в Слуцке
- В Бобруйске парень съел сушёные мухоморы и головой разбил две маршрутки.
Самые популярные «Народные новости»
- Что постеснялись сказать школьники, когда учителя начали вести уроки в масках
- «Я говорила им, что хочу жить…» Читательница «Кур'ера» благодарит врачей ковидной реанимации Слуцкой ЦРБ
- Жительница Слуцка: Повысили пенсию на 23 рубля, но почему мне всё равно хуже
- «Пишу это, чтобы люди не толпились в очередях». Как я воспользовалась кассой самообслуживания в магазине в Слуцке
- Была квартира, а остался копеечный павильон. Драма на Слуцком рынке.