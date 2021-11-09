«Я сделал это сам». Своё мастерство через «Кур'ер» показывают не только жители региона, но и Гродно и Бобруйска (фото)

Участниками нашей рубрики «Я сделал это сам» уже стали более десятка читателей, которые показали созданные своими руками поделки. Все они были жителями нашего региона. А на днях на почту «Кур'ера» пришло два письма от мастериц из Гродно и Бобруйска.

Письмо из Гродно

Анна Хвойницкая из Гродно делает винтажные сумочки.

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«Целый год работала на удалёнке и освоила новое для себя хобби, — написала Анна. — Шью сумки в свободное от работы время. Использую ткани типа гобелен, жаккард, применяю ручную вышивку барджелло.

По-моему, получилось неплохо. Дарю подругам и иногда принимаю участие в ярмарках ремесленников в Гродно. Буду рада получить от читателей оценку моему труду".

Письмо из Бобруйска

Любовь Козловец из Бобруйска прислала фото своих работ — картины, вышитые крестиком.

«Мне 36 лет. Вышиваю крестиком уже 15 лет, — написала мастерица. — Свои работы дарю родным и друзьям. Вышивкой занимаюсь каждую свободную минуту».

Все материалы из рубрики «Кур'ера» «Я сделал это сам» — можно прочитать ЗДЕСЬ.

«Кур'ер» приглашает

«Кур'ер» приглашает своих читателей стать участниками рубрики «Я сделал это сам».

Если вы своими руками создали зону отдыха во дворе, построили беседку, смастерили чудо-качели или просто чудесным образом дали новую жизнь старым вещам — пишите нам!

Если вы по собственному дизайну сделали стильный ремонт комнаты, ванной, кухни, балкона или даже туалета — пишите нам!

Если вы делаете оригинальные вещи своими руками — пишите нам!

Если ваши поделки и реализованные задумки для дома и быта радуют ваших близких и вызывают восторг у знакомых — пишите нам!

Мы приглашаем к участию всех.

Что требуется от вас

Прислать на почту «Кур'ера» (info@kurjer.info) фото своей работы, написать имя, фамилию, место проживания и обязательно (!) номер телефона для связи.

К письму приложить короткий рассказ о своём творении: как и когда его создавали, для чего применяется (если фото этого не поясняет), какой инструмент и материал для этого понадобился.

Быть готовым к тому, что вам перезвонит корреспондент «Кур'ера» и уточнит детали, и к тому, что к вам приедет наш фотограф, чтобы отснять вашу работу в хорошем качестве.

Рубрика «Я сделал это сам» задумывается как своего рода «сообщество мастеров». Там каждый человек сможет показать себя, своё мастерство и своё детище, которым восхищается пока что только он сам и его семья.

С нами о вашем таланте узнают тысячи людей, вы найдёте единомышленников в своей сфере творчества и мастерства. Участников рубрики «Я сделал это сам», которых путём голосования выберут наши читатели, ждут приятные сюрпризы.