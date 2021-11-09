«Забрался на подоконник и проник в квартиру». Случчанин рассказал о работе водителя в милиции в 70-е годы

С коллегой по службе в Слуцком райотделе милиции Валентином Уминским я познакомился в начале семидесятых годов. На старенький ЗИС-5 он сел ещё в 1964 году, сразу после получения водительского удостоверения. В это время мы работали в «Райсельхозтехнике» водителями. На «газончиках» возили калийные удобрения из Солигорска и торфокрошку с урочища Гуляй по колхозам Слуцкого района.

Валентин тогда говорил мне: «Не гоняй автомобиль, не перегружай, соблюдай ПДД». Старые водители хорошо знали Уминского и рассказывали о его холодном и голодном детстве.

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Водитель милицейской машины

Шли годы, и я был искренне рад, когда однажды увидел своего старого товарища за рулём милицейского ГАЗ-69 в форме советского милиционера. В один из выходных дней Валентин пригласил меня к себе на съёмную квартиру на чай. Рассказал о ночных рейдах, патрулировании по городу и району, выездах на семейные скандалы и о прочем. Самым сложным, по его словам, было задержание вооружённых преступников, участие в операциях «Перехват».

На слух определял работу двигателя

Это была его работа, его служба. Немаловажное звено этой цепочки — автомобиль. У Валентина он был всегда исправный, чтобы в нужную минуту не подвёл. Даже если ночью Уминский был в рейде, засаде, то наутро — всегда энергичный, подтянутый, осматривает свой ГАЗ-69 (позже УАЗ-469). Он мог на слух определить работу двигателя и других узлов и агрегатов. Все удивлялись: «Когда Уминский отдыхает?»

Водитель через окно проник в квартиру

Однажды произошёл семейный скандал на улице Комсомольской, куда отправился экипаж ППС во главе со старшим лейтенантом милиции И. В. Рябцевым. Но хулиган заблокировал дверь и не подпускал жену открыть её. Тогда Уминский начал осматривать окна с тыльной стороны дома. Обнаружив приоткрытую раму, забрался на подоконник и проник в квартиру. Одна из межкомнатных дверей была полуоткрыта. Уминский этого не знал. Осторожно передвигаясь, заглянул в комнату, и в этот момент дебошир с силой ударил милиционера дверью по руке, отчего произошёл самопроизвольный выстрел.

Было множество секретов

У Валентина был свой «горбатый» «Запорожец». Он рассказывал, что однажды кто-то хотел угнать автомобиль: дверь открыли, а вот завести не смогли. У Уминского было столько секретов в зажигании и электропроводке, что не каждый инженер придумает.

Его телефон замолчал

Валентин Уминский проработал в милиции 25 лет. Будучи на пенсии, некоторое время работал в гараже: делал ремонт и обслуживание милицейских машин. Мы с ним иногда виделись, созванивались. Но однажды его телефон замолчал… Навсегда. Он был ликвидатором последствий Чернобыльской аварии в первый смертельно опасный период.