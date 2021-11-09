СМИ сообщают, что в понедельник, 8 ноября, на границу с Польшей из Беларуси пришли организованной колонной тысячи мигрантов. Среди них есть и женщины, и дети.

Как беженцы подошли к границе

В понедельник днём организованная группа мигрантов с вещами и детьми двинулась из Беларуси к польской границе. Недалеко от пропускного пункта белорусские пограничники выстроились в цепочку вдоль дороги, и мингранты направились в лес. Sputnik, ссылаясь на свой источник, сообщает, что беженцы самоорганизовались через чаты в мессенджерах, чтобы собраться на границе. Варшава заявила, что «началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу». С польской стороны к ограждению прибыли дополнительные силы: пограничники, полицейские и другие. Численность военнослужащих там увеличили до 12 тысяч человек. Власти Польши провели экстренные совещания.

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Когда мигранты ушли с территории РБ, белорусские пограничники сняли оцепление. Беженцы остановились у польского заграждения с колючей проволокой.

Сколько человек находится на границе

Госпогранкомитет Беларуси заявил: «Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. По словам иностранцев, конечная цель их маршрута — ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания».

Варшава, в свою очередь, оценивает количество мигрантов в 3−4 тысячи человек. Также власти Польши заявили, что большинство мигрантов — молодые мужчины, настроенные на штурм границы.

Что предпринимали беженцы и силовики

На опубликованных погранохраной Польши кадрах видно, что большая группа мигрантов пыталась с помощью длинных брёвен сломать заграждение из колючей проволоки.

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что это произошло «в ответ на неоправданное применение специальных средств» польской стороной. На записи погранохраны Польши видно, что польские силовики распыляли газ.

Вечером мигранты разбили на польско-белорусской границе лагерь.

Польша утром 9 ноября закрыла пограничный переход в Кузнице. Белорусская сторона заявила, что не видит объективных причин для принятия Польшей такого решения.

«При возобновлении работы польского пункта пропуска белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме», — рассказали в ГПК Беларуси.

Реакция властей различных стран

Литва объявила , что передислоцирует свои силы к границе с Польшей, а также начала стягивать воинские формирования к границе с Беларусью.

, что передислоцирует свои силы к границе с Польшей, а также начала стягивать воинские формирования к границе с Беларусью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил , что в Кремле учитывают обеспокоенность тем, что мигранты могут проникнуть на территорию РФ, и «меры принимаются».

, что в Кремле учитывают обеспокоенность тем, что мигранты могут проникнуть на территорию РФ, и «меры принимаются». Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на границе с Беларусью 15 ноября.

ситуацию на границе с Беларусью 15 ноября. МИД ФРГ сообщил , что Берлин выступает за коллективный ответ всего Евросоюза на обострение. С такой же позицией выступил и МИД Латвии.

, что Берлин выступает за коллективный ответ всего Евросоюза на обострение. С такой же позицией выступил и МИД Латвии. МИД Литвы предложил ввести санкции против аэропортов Беларуси.

ввести санкции против аэропортов Беларуси. В Госдепартаменте США заявили , что Вашингтон продолжит давление на Минск.

, что Вашингтон продолжит давление на Минск. В ООН заявили , что выступают против использования мигрантов в политических целях.

, что выступают против использования мигрантов в политических целях. Еврокомиссия расценила приток мигрантов в ЕС из Беларуси как «гибридное нападение» и призвала утвердить новые санкции против Минска. ЕС рассматривает введение санкций против авиакомпаний любых государств, которые, по мнению Брюсселя, участвуют в перевозке мигрантов в Беларусь. С чего всё началось

В июле 2021 года власти Литвы заявили, что задержали на границе с Беларусью в 20 раз больше нелегальных мигрантов, чем в прошлом. В августе нелегальные мигранты стали массово приходить к границе с Польшей. В результате и Литва, и Польша стали строить на границе с Беларусью стены из колючей проволоки.