Случчанин: Житель соседней улицы выбросил огромный бетонный блок в водоохранную зону реки (видео)

В «Кур'ер» обратился читатель и попросил подсказать, как ему разобраться в ситуации на Уреченской. По словам случчанина, один из жителей соседней улицы сбрасывает строительный мусор в водоохранную зону реки и уже не первый раз.



«Сейчас он перешёл все границы — выбросил бетонный блок в несколько тонн! — написал мужчина. — Люди, которые этим занимаются, живут на улице Максима Богдановича, а их огород выходит на улицу Уреченскую. Так они утилизируют свой кирпичный забор. Куда в таком случае обращаться? Строительный мусор как-то же надо убрать».

Случчанин прислал в редакцию видео:

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Как пояснил «Кур'еру» Сергей Цыбулько, начальник Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, в подобной ситуации надо доказать, что именно этот человек выбросил строительный мусор.

«В 99%, когда ко мне обращаются с такими вопросами, — это неподтверждённая информация и это ничем не заканчивается. Должны быть подтверждающие факты — фото- или видеосъёмка (с человеком на них. — Прим.ред.), либо два независимых свидетеля, — сказал начальник инспекции. — Если человек обращается к нам с заявлением, то он несёт за него ответственность».

По словам Сергея Цыбулько, по случаю на улице Уреченской надо разобраться, чья это земля. «Если у человека есть желание, то пусть к нам обращается. Анонимно мы не рассматриваем», — добавил он.

СПРАВКА. Слуцкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды находится по адресу: Слуцк, улица Чехова, 41а, пом. 2.

Контактные телефоны:

Сергей Александрович Цыбулько , начальник — (801 795) 6 31 32;

, начальник — (801 795) 6 31 32; Сергей Александрович Антонович , главный специалист (по вопросам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, охраны и рационального использования водных ресурсов) — (801 795) 6 31 35;

, главный специалист (по вопросам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, охраны и рационального использования водных ресурсов) — (801 795) 6 31 35; Евгений Сергеевич Довнар, инспектор (по вопросам обращения с отходами, экологическому воспитанию).

Режим работы в будние дни: 9.00−18.00 (обед — 13.00−14.00).