Слуцкий райисполком установил, что наниматели района должны забронировать 207 рабочих мест для отдельных категорий граждан в 2022 году. Всего в списке 67 предприятий и учреждений.
Для кого сделают бронь
- Родителей, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на гособеспечении, и направлены по суду для трудоустройства;
- освобождённых из мест лишения свободы;
- родителей в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающих детей с инвалидностью;
- людей с инвалидностью;
- впервые ищущих работу в возрасте до 21 года и пр.
Топ-10 предприятий, где больше всего брони
- Слуцкое ЖКХ — 25 мест;
- Слуцкий мясокомбинат — 16;
- Слуцкий сыродельный комбинат — 14;
- Слуцкая центральная районная больница — 12;
- Слуцкий сахарорафинадный комбинат — 10;
- Слуцкий комбинат хлебопродуктов — 7;
- «Слуцкторг» — 7;
- Универмаг «Слуцк» — 6;
- Детский санаторий «Случь» — 6;
- Слуцкий льнозавод — 6.
Остальные предприятия смотрите по ссылке.