Слуцкий райисполком установил, что наниматели района должны забронировать 207 рабочих мест для отдельных категорий граждан в 2022 году. Всего в списке 67 предприятий и учреждений.

Для кого сделают бронь

  • Родителей, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на гособеспечении, и направлены по суду для трудоустройства;
  • освобождённых из мест лишения свободы;
  • родителей в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающих детей с инвалидностью;
  • людей с инвалидностью;
  • впервые ищущих работу в возрасте до 21 года и пр.

Топ-10 предприятий, где больше всего брони

  1. Слуцкое ЖКХ — 25 мест;
  2. Слуцкий мясокомбинат — 16;
  3. Слуцкий сыродельный комбинат — 14;
  4. Слуцкая центральная районная больница — 12;
  5. Слуцкий сахарорафинадный комбинат — 10;
  6. Слуцкий комбинат хлебопродуктов — 7;
  7. «Слуцкторг» — 7;
  8. Универмаг «Слуцк» — 6;
  9. Детский санаторий «Случь» — 6;
  10. Слуцкий льнозавод — 6.

Остальные предприятия смотрите по ссылке.