Слуцкий райисполком установил, что наниматели района должны забронировать 207 рабочих мест для отдельных категорий граждан в 2022 году. Всего в списке 67 предприятий и учреждений.

Для кого сделают бронь

Родителей, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на гособеспечении, и направлены по суду для трудоустройства;

освобождённых из мест лишения свободы;

родителей в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающих детей с инвалидностью;

людей с инвалидностью;

впервые ищущих работу в возрасте до 21 года и пр.

Топ-10 предприятий, где больше всего брони

Слуцкое ЖКХ — 25 мест; Слуцкий мясокомбинат — 16; Слуцкий сыродельный комбинат — 14; Слуцкая центральная районная больница — 12; Слуцкий сахарорафинадный комбинат — 10; Слуцкий комбинат хлебопродуктов — 7; «Слуцкторг» — 7; Универмаг «Слуцк» — 6; Детский санаторий «Случь» — 6; Слуцкий льнозавод — 6.