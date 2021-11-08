Участник протестов в Вашингтоне попросил убежища в Беларуси. ФБР включил его в список самых разыскиваемых преступников

Эван Ньюман, гражданин США, участвовавший в штурме Капитолия в январе 2021 года, попросил убежища в Беларуси. Об этом сам американец рассказал телеканалу «Беларусь 1».

По словам Ньюмана, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников. По совету юриста Эван решил бежать в Европу. Сам американец убежден, что обвинения в совершении им уголовного преступления безосновательны.

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Ньюман рассказал, что уже успел пожить в Швейцарии и Италии. После американец оказался в Житомире, где его начали разыскивать сотрудники Службы безопасности Украины.

Гражданин США решил просить убежища в Беларуси.

«Я не решался просить убежище, пока СБУ не начало преследовать меня в Украине. Это ужасно. Это политическое преследование».