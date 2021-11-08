«Созданы самые комфортные условия». В Солигорске открылся детсад для детей шахтёров (фото)

Владимир Амельченя
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В новом микрорайоне Солигорска в пятницу, 5 ноября, открылся детский сад. Строился он в быстром темпе: в марте этого года заложили фундамент, а уже в начале ноября в детсад пришли первые воспитанники.

«Получилось очень красивое здание, в котором для детей созданы самые комфортные условия, — сказала на открытии Инна Маршицкая, заведующая детсадом. — Сейчас в детсаду комплектуются группы. Всего у нас будет 330 воспитанников».

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Иван Головатый, генеральный директор «Беларуськалия», и Сергей Дрозденюк, генеральный директор Стройтреста № 3, передали детям ключ от садика.

В Солигорске открылся детский сад для детей шахтёров , Слуцк
По дороге в садик. Фотографии: Владимир Амельченя
В Солигорске открылся детский сад для детей шахтёров , Слуцк
Инна Маршицкая, заведующая детсадом: «Здесь дети будут расти в очень комфортных условиях»
В Солигорске открылся детский сад для детей шахтёров , Слуцк
Танцы под аплодисменты
В Солигорске открылся детский сад для детей шахтёров , Слуцк
Иван Головатый, генеральный директор «Беларуськалия», и Сергей Дрозденюк, генеральный директор Стройтреста № 3
В Солигорске открылся детский сад для детей шахтёров , Слуцк
Момент передачи ключа детям
В Солигорске открылся детский сад для детей шахтёров , Слуцк
Будущая «мама» 330 детей Инна Маршицкая в приятных хлопотах
В Солигорске открылся детский сад для детей шахтёров , Слуцк
Торжественный момент
В Солигорске открылся детский сад для детей шахтёров , Слуцк
Крытые беседки во дворе детсада
В Солигорске открылся детский сад для детей шахтёров , Слуцк
Игровые площадки с мягким покрытием
В Солигорске открылся детский сад для детей шахтёров , Слуцк
Вид садика с западной стороны
В Солигорске открылся детский сад для детей шахтёров , Слуцк
Центральный вход
В Солигорске открылся детский сад для детей шахтёров , Слуцк
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