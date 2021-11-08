Слуцкая частная фирма фиктивно продала оборудование на 9 млн рублей

Слуцкое частное предприятие оформляло фиктивные документы на производство и реализацию дорогостоящего оборудования. Этот факт выявили работники Солигорского межрайонного комитета государственного контроля в ходе проверки эффективности реализации инвестиционного проекта, пишет БЕЛТА.

Выяснилось, что для создания видимости успешной производственной деятельности завода должностные лица оформляли подложные документы на изготовление и отгрузку продукции государственному предприятию — учредителю слуцкой коммерческой структуры. Судя по документам, «произведённая» продукция оставалась на территории завода на ответственном хранении.

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В 2021 году таким образом задокументированы производство и реализация 13 единиц оборудования. Причём учредитель практически полностью оплатил «отгрузку» — перечислил более Br9 млн (с учётом НДС).

В результате госпредприятию причинён ущерб в особо крупном размере (в настоящее время уже возмещено более Br4 млн).

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.