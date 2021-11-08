Дом жителя Слуцкого района оказался в яме, заполненной водой. В чём дело

Дом Михаила в деревне Молотково Слуцкого района оказался в яме. По этой причине жильё постоянно подтапливает. Об этом мужчина сообщил на прямой линии Миноблисполкома, которую 6 ноября провела Наталья Якубицкая, пишет МЛЫН.BY.

— Рядом проходит автодорога Слуцк — Жуки. А напротив моего дома сосед построил дачу. В итоге — мой дом оказался как бы в углублении. В 1993 году дорогу подсыпали — и теперь каждый год мой дом стоит в воде. А он у меня и так очень старый, — пояснил Михаил.

Реклама

Кроме того, мужчина сообщил, что попал в аварию и стал инвалидом, поэтому ему тяжело самому решать эти вопросы.

Наталья Якубицкая запланировала в ближайшее время выезд на место для изучения проблемы. А также потребовала, чтобы Андрей Янчевский, руководитель Слуцкого райисполкома, и Владимир Горбенко, председатель Бокшицкого сельсовета, навестили пенсионера и лично ознакомились со сложившейся ситуацией.