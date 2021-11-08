Прямые линии. Кому и когда смогут задать свои вопросы жители Слуцка

В среду, 10 ноября, с 10.00 до 12.00 по телефону 5 36 20 прямую линию проведёт Алексей Бондаровец, начальник Слуцкого филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

Тема: «Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества».

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ВАЖНО. В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учёбы). Анонимные обращения не рассматриваются.