Смерть беременной женщины стала причиной массовых протестов в Польше. Ей не сделали аборт из-за нового закона

6 ноября в Варшаве и ещё в нескольких городах Польши прошли массовые демонстрации противников местных законов, которые за небольшим количеством исключений фактически запретили проведение абортов в стране. Поводом для массовых акций стала гибель 30-летней Изабелы С. (её фамилия не называется) в одной из больниц города Пщина на юге страны в конце сентября.

Иоланта Будзовска, адвокат, представляющая интересы её семьи, рассказала прессе, что женщина поступила в больницу на 22-й неделе беременности с отхождением околоплодных вод. Врачи подтвердили патологию беременности. Только когда плод погиб, в больнице решили сделать женщине кесарево сечение. Сердце пациентки остановилось, когда её везли в операционную. Причиной смерти стал септический шок, она провела в больнице 24 часа.

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Широко известно о смерти женщины стало в начале ноября, и это подняло новую волну споров о решении Конституционного суда Польши, который в октябре 2020 года ещё более ужесточил антиабортное законодательство в стране — и без того одно из самых суровых в Европе. Раньше женщины имели право на аборт, когда беременность угрожала их жизни и здоровью, зачатие произошло насильно — или же если ребёнок с высокой вероятностью родится с тяжёлым и необратимым дефектом или неизлечимой болезнью, которая поставит под угрозу его жизнь. Судьи постановили, что последнее не даёт женщинам права прерывать беременность.

Конституционный суд был существенно реорганизован в 2015 году, когда к власти в Польше пришла консервативная партия «Право и справедливость» (она получила большинство мест в Сейме, и её представитель Анджей Дуда был избран президентом страны), и именно её протестующие винят в наступлении на репродуктивные права.

Главным лозунгом демонстрантов стала фраза «Ни одной больше». По мнению организаторов и участником, именно решение суда обрекло Изабелу С. на гибель: врачи, считают они, опасались делать аборт, зная, что им грозит до восьми лет тюремного заключения. Польские СМИ распространили текст сообщения покойной, которое она отправила родителям после госпитализации: «Ребёнок весит 485 граммов. Пока, спасибо закону об абортах, я вынуждена просто тут лежать. И нет ничего, что они могут сделать. Они будут ждать, пока он умрёт или что-то начнётся, а если нет, то я могу дождаться сепсиса».

«Я не могла в это поверить, я думала, что это неправда, — сказала мать женщины Барбара в интервью польскому телеканалу TVN24 (её цитирует Reuters). — Как такое могло произойти в больнице? Ну она же обратилась туда за помощью». В самой больнице фактически связали гибель пациентки именно с действующим законодательством. «На данном этапе следует подчеркнуть, что все медицинские решения были приняты в соответствии с действующими в Польше законами и стандартами», — сказано в заявлении на официальном сайте больницы. В то же время накануне массовых выступлением в клинике объявили, что от работы отстранены два врача, которые непосредственно отвечали за лечение Изабелы С.

Именно врачебной ошибкой, а не законодательными запретами объясняют случившееся представители правящей партии «Право и справедливость». Так, Матеуш Моравецкий, премьер-министр, страны заявил: «Когда доходит до жизни и здоровья матери, когда они в опасности, тогда прерывание беременности возможно и решение (суда) ничего не изменило».

Сейма Бартоломей Вробелевский, депутат, сказал, что гибель Изабелы С. не следует «инструментализировать и использовать для того, чтобы ограничить право на жизнь и убивать всех больных или покалеченных детей».

Но сторонники либерализации репродуктивного законодательства надеятся на то, что гибель Изабелы станет для Польши тем же, что для Ирландии смерть Савиты Халаппанавар в 2012 году. Врачи также отказали ей в проведении операции, ссылаясь на действующее законодательство, а после её гибели в стране началась гражданская кампания, которая в итоге привела к отмене запрета на аборты. Две страны объединяет многочисленное и влиятельное католическое сообщество, которое выступает против абортов.

Урсула Гричук из польской Федерации за женщин и планирование семьи сказала Reuters, что на практике «даже случаи, которые не должны быть поставлены под сомнение — когда речь идёт об угрозе здоровью жизни и здоровью матери, — не всегда признаются врачами, которым страшно».

Прямо сейчас на рассмотрении в польском Сейме находятся два законопроекта. Анджей Дуда, резидент-консерватор, предлагает разрешить аборты в том случае, если плод нежизнеспособен, но другие представители его партии в то же время планирует ужесточить наказание за аборт до 25 лет тюрьмы или пожизненного заключения при отягчающих обстоятельствах.