Полезные телефоны в Слуцке во время 4-й волны коронавируса. И где можно пройти вакцинацию против COVID-19 в городе и районе

По просьбам читателей «Кур'ера» мы публикуем полезные во время 4-й волны коронавируса телефоны. А также рассказываем, где можно вакцинироваться против covid-19 в Слуцке и районе.

Также вы можете вырезать памятку в свежем номере «Кур'ера» от 4 ноября.

Регистратура Слуцкой взрослой поликлиники: 7 17 17 (рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30).

7 17 17 (рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30). Вызов терапевта на дом: 6 23 25 (в рабочие дни с 7.30 до 15.00); 7 17 17 (в субботу с 9.00 до 12.00).

6 23 25 (в рабочие дни с 7.30 до 15.00); 7 17 17 (в субботу с 9.00 до 12.00). Приём заявок на выписку рецептов для инвалидов 1 и 2 группы и лиц старше 65 лет: 7 17 06 (с 9.00 до 12.00).

для инвалидов 1 и 2 группы и лиц старше 65 лет: 7 17 06 (с 9.00 до 12.00). «Горячая линия» Слуцкой ЦРБ: 7 17 34 (с 8.00 до 15.00 в рабочие дни). Специалист может ответить на вопросы об организации работы Слуцкой ЦРБ во время пандемии, в каких случаях и куда обращаться.

7 17 34 (с 8.00 до 15.00 в рабочие дни). Специалист может ответить на вопросы об организации работы Слуцкой ЦРБ во время пандемии, в каких случаях и куда обращаться. Консультативная помощь населению по медицинским вопросам в Слуцкой ЦРБ: 7 15 08.

по медицинским вопросам в Слуцкой ЦРБ: 7 15 08. «Горячая линия» Слуцкого ТЦСОН для заказа доставки продуктов и медикаментов пожилым гражданам и инвалидам: 3 67 04.

для заказа доставки продуктов и медикаментов пожилым гражданам и инвалидам: 3 67 04. Записаться на вакцинацию против covid-19 в Слуцке можно по телефону 7 17 44.

Где вакцинироваться в Слуцке

Вакцинация против коронавируса в Слуцке проводится в двух местах — поликлинике и медколле­дже.

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Поликлиника

Вакцинация во взрослой поликлинике проводится в кабинете № 215:

ежедневно в рабочие дни — с 9.00 до 19.30;

в субботу — с 9.00 до 14.30.

Предварительно надо взять амбулаторную карту в регистратуре.

Медколледж

Вакцинация в здрав­пункте медицинского колледжа проводится:

ежедневно в рабочие дни — с 12.00 до 15.00, с 15.30 до 19.00.

Где привиться в Слуцком районе

Сельским жителям для вакцинации против коронавирусной инфекции следует обращаться в медучреждения по месту жительства.

Первомайская участковая больница (д. Гольчичи, ул. Лес­ническая, 1), тел. 5 90 14

Беличская участковая больница (д. Беличи, ул. Центральная, 85А), тел. 2 47 93, 2 47 99

Лядненская больница сестринского ухода (аг. Лядно, ул. Гагарина, 29), тел. 7 34 88

Греская участковая больница (аг. Греск, ул. Советская, 3), тел. 9 03 76, 9 03 85

Знаменская участковая больница (д. Знамя, ул. Колхозная, 22), тел. 9 81 41

Козловичская амбулатория (аг. Козловичи, ул. Кирова, 65А), тел. 7 82 30

Замостская врачебная амбулатория (д. Замостье, ул. Октябрьская, 2), тел. 9 71 06

Мелешковская амбулатория (аг. Мелешки, ул. Пролетарская, 64), тел. 7 86 46

Гацуковская амбулатория (аг. Гацук, ул. Административная, 4), тел. 7 43 97, 7 42 41

Исернская врачебная амбулатория (аг. Исерно, ул. Первомайская, 2), тел. 6 99 67

Лучниковская врачебная амбулатория (аг. Лучники, ул. Юбилейная, 13), тел. 7 90 01

Весейская амбулатория (аг. Весея, ул. Советская, 3А), тел. 4 85 73

Омговичская врачебная амбулатория (д. Омговичи, ул. Школьная, 36А), тел. 9 74 28, 9 74 29.

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