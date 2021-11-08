Можно провести эту неделю философски: написать письмо на бумаге от руки, просмотреть чёрно-белые фильмы и старые выпуски КВН, задуматься о своём здоровье. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

8 ноября — Международный день КВН. В 2021 году дату отмечают 21-й раз. Её инициатором выступил президент международного клуба КВН Александр Масляков. Она приурочена к выходу на экраны первой игры КВН 8 ноября 1961 года. В 1971-м передачу закрыли в связи с шутками, нарушавшими идеологические нормы. В 1986-м игра была возрождена в изменённом формате.

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9 ноября — Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи». Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Рассказывая о преступлениях нацизма, необходимо помнить о том, каким может стать будущее, если мы вовремя не скажем «Никогда снова!» в ответ тем, кто предлагает ограничить права одной группы людей только потому, что они в чём-то не такие, как мы.

10 ноября 2009 года на слуцкой улице имени Максима Богдановича в бывшем строении военного комиссариата был открыт центр православного просвещения имени святителя Димитрия Ростовского.

10 ноября — День просмотра чёрно-белого фильма. Чёрно-белое кино обладает особой магией. Оно неспешно и даёт простор фантазии. То, что в цветном кадре предстаёт знакомым и настоящим, в чёрно-белом кино становится призрачным миражом. Пионер кинематографа — Уильям Диксон в 1889—1891 годах вместе с конструкторской группой создал аппарат, записывающий движущееся изображение, — кинетограф. Это основа для развития такой масштабной индустрии как кинематограф. Луи Жан Люмьер на основе кинетографа Диксона изобрёл аппарат под названием синематограф, который в 1895 году запатентовал. Затем открыл платный салон просмотра в Париже на бульваре Капуцинок.

11 ноября — День написания бумажных писем. Ежесекундно в мире отправляется более 100 SMS, MMS и электронных писем. А бумажные письма всё больше уходят в прошлое. Чтобы возродить эту традицию, придумали праздник. Ещё 30 лет назад в каждый дом на праздники приходили открытки, письма с поздравлениями. Люди общались с помощью бумажных писем. Письма несли особую личностную энергетику, неповторимый почерк.

12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией. Пневмония — воспаление лёгких, причиной которого является проникновение в организм болезнетворных микроорганизмов. Это одно из самых тяжёлых заболеваний дыхательных путей. Его лечение становится с каждым годом всё сложнее, поскольку многие бактерии приобрели устойчивость к антибиотикам.

13 ноября — Международный день слепых. По данным ВОЗ, в мире примерно 2,2 млрд человек живут с той или иной формой нарушения зрения. Из них 36 млн поражены слепотой. В 1829 году француз Луи Брайль, воспитанник Парижского национального института, для слепых детей разработал универсальную систему рельефно-точечного шрифта, нашедшего распространение во всех странах мира. Сейчас лишённым зрения людям помогают компьютерные программы.

14 ноября — День кузнеца в Беларуси. До конца 19 века в каждом повете Беларуси насчитывалось до 50 сельских кузнецов. Современная промышленность потеснила кустарные ремёсла, но из прошлого дошли до нас поверья, связанные с этой профессией. Кованые изделия сегодня — это дорогие предметы.