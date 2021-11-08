На место Ольги Чемодановой назначена новый пресс-секретарь МВД. Что о ней известно

На должность начальника управления информации и общественных связей назначена Наталья Сахарчук, подполковник милиции. Об этом сообщает телеграм-канал УВД Минского облисполкома.

Наталья более двух лет руководила отделением информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома.

Свой путь в правоохранительных органах Наталья Михайловна начала в 2003 году следователем районного подразделения УСК по Брестской области. Затем длительное время прослужила на различных должностях в областной ГАИ, в том числе почти 10 лет возглавляла отделение агитации и пропаганды.

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До неё эту должность три года занимала Ольга Чемоданова. Она покинула эту должность 4 октября.