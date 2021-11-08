К 900-летию нашего города «Кур'ер» проводил опрос, насколько вы любите Слуцк. Спустя 5 лет мы задали этот вопрос читателям снова и выяснили, что за это время отношение к нашему городу всё-таки изменилось. Смотрите результаты.

Что ответили читатели «Кур'ера» в 2021-м

В опросе проголосовали 222 человека. Большинство (35%) ответили, что относятся к Слуцку нейтрально — «Город как город».

Второе место (26%) заняла позиция «Люблю».

16% респондентов ответили, что очень любят Слуцк.

А какие результаты были 5 лет назад

Судя по результатам опроса, тех, кто очень любит Слуцк или просто любит, стало меньше на 21%, чем это было 5 лет назад.

Стало больше тех, кто относится к городу нейтрально (+10%) или испытывает смешанные или негативные ощущения (+5%).

Вывод

Не без грусти отметим, что были и те, кто недолюбливает наш город, испытывает смешанные чувства (смесь любви и ненависти), а кто-то и вовсе ненавидит.

Если посмотреть на итоги двух опросов, то может показаться, что Слуцк стали меньше любить. Но так ли это, утверждать не берёмся. Ведь это всего лишь опрос со всеми его статистическими погрешностями.