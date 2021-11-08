Читательница «Кур'ера» обратила внимание, что Случь в зоне пляжа сильно обмелела, и прислала по этому поводу в редакцию «Народную новость». Женщина задалась вопросом, почему так мало воды. Мы попытались разобраться.
Жительница 11-го городка предположила, что Случь могли перекрыть. Но это невозможно, потому что дамбы и шлюз расположены ниже по течению — в районе 4-го Красноармейского переулка, где река делится на два русла. А выше по течению никаких сооружений, которые могли бы перекрыть поток воды, нет.Любые изменения в Случи отслеживает гидрологический пост в деревне Клепчаны. По данным мобильного приложения Белгидромета, по состоянию на 8 утра понедельника, 8 ноября, уровень воды в реке падает со скоростью 1 см в сутки. Состояние водного объекта — растительность легла на дно.
По графику сайта pogoda. by видно, что с конца октября произошло резкое падение уровня воды в реке. Других данных Белгидромет не приводит. Более точную информацию организация теперь предоставляет только платно.Независимый проект AllRivers.info приводит последние данные на 1 ноября. Уровень воды в Случи составил 42 см. По графику видно, что это стандартное снижение для ноября (средний уровень за последние 5 лет — 55 см). В 2020 году на эту же дату уровень воды опустился до 50 см. Возможно, что сегодняшняя ситуация связана с тем, что осенью было мало осадков.
Справка
Река Случь — третий по величине и водности левобережный приток Припяти. Начинается истоком Вороничского мелиоративного канала, восточнее деревни Гацук Слуцкого района.
- Длина реки — 197 км, площадь водосбора — 5470 км2.
- Основные притоки: правобережные — река Морочь; левобережные — река Весейка.
- Водосбор треугольной формы. Рельеф равнинный. Лесами и болотами занято свыше 70% площади. Заболоченность водосбора около 45%. Озёрность менее 1%.
- Дно ровное, песчаное. Берега преимущественно крутые или обрывистые.