«Дом уже разваливается, что ли?» Житель Слуцка заметил, что от панелей многоэтажки в 11-м городке отваливаются куски

Обратил внимание на то, что бетонные панели в многоэтажке на Социалистической, 172 крошатся, что ли…

Большой кусок панели в 4-м подъезде, под окном на 8-м этаже, отвалился. На глаз его размер около метра в высоту и полуметра в ширину. Видно, что и под другими проёмами панели разбухшие и отсыревшие. Этому дому в следующем году 50 лет. А ни одного капремонта за всё время ещё не было.

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