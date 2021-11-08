Дефицит дальнобойщиков затронул и Германию. С какими проблемами вскоре может столкнуться страна

Профессия водителя грузового автотранспорта становится одной из самых востребованных в Европе. Нехватка дальнобойщиков уже привела к острому кризису снабжения в Великобритании, где начались перебои с поставками горючего на автозаправки, продуктов питания в супермаркеты и комплектующих на заводы.
Со схожими проблемами вскоре может столкнуться и Германия.
В Германии свыше полумиллиона водителей грузовиков
Об этом предупреждает Институт немецкой экономики в Кёльне (IW). Его эксперт по рынку труда Александер Бурштедде проанализировал динамику спроса на водителей в Германии. Это одна из самых крупных профессиональных групп в стране — свыше 560 тысяч человек.
В начале 2010 года в Германии насчитывалось 10 тысяч вакансий и 50 тысяч безработных дальнобойщиков. «Работодатели могли тогда выбирать себе водителей», — констатирует учёный. Несколько лет спустя выбирать работодателя могли уже сами водители: в условиях устойчивого экономического подъёма спрос на них резко вырос.
В августе 2018 года разрыв между числом вакансий и количеством зарегистрированных безработных дальнобойщиков превысил 21 тысячу и достиг исторического максимума. Александер Бурштедде цитирует заключение научно-консультативного совета при Министерстве транспорта ФРГ (BMVI), который пришёл к выводу, что «нехватка водителей для грузовых автоперевозок превратилась в неотложную политическую проблему». Она временно разрешилась во время прошлогоднего кризиса, вызванного пандемией коронавируса и локдаунами, но сейчас, по мере восстановления немецкой экономики, вновь обостряется. По состоянию на сентябрь 2021 года вакансий опять уже на 6,6 тысячи больше, чем зарегистрированных безработных дальнобойщиков.
Демографический фактор играет решающую роль
Александер Бурштедде видит основную причину нарастающего дефицита дальнобойщиков в старении населения Германии. Этот процесс наблюдается и в других странах Европы, в том числе в России и Украине. Поэтому нехватку водителей грузовиков можно считать общеевропейской проблемой.
«В демографической ситуации вокруг водителей грузовиков наглядно отражается общая тенденция на рынке труда Германии», — подчёркивает учёный. Он указывает на прогноз статистического ведомства ЕС Eurostat, согласно которому население ФРГ в работоспособном возрасте до 2030 года сократится на 6,8%, а без привлечения трудовых мигрантов — даже на 11,2%.
Но в профессиональной группе водителей этот процесс может пойти ещё быстрее. Среди тех, что сидит в Германии за рулём грузовика, 14,5% старше 60 лет. Становится всё труднее заинтересовать этой профессией молодёжь. В Германии стали чаще привлекать к вождению грузовиков женщин.
Дальнобойщики из Восточной Европы
До сих пор проблему дефицита водителей частично решали благодаря иностранным кадрам. Доля иностранцев среди немецких дальнобойщиков за пять лет, с 2014-го по 2019-й, более чем удвоилась: с 10,9% до 22,8%. Однако «потенциал для трудовой миграции из Восточной Европы сокращается», — отмечает Александер Бурштедде.
Как решить проблему
Так как же решать проблему? Железная дорога в обозримом будущем не сможет взять на себя значительные объёмы нынешних грузовых автоперевозок, цитирует Александер Бурштедде заключение научно-консультативного совета при BMVI, а автономное вождение автомобилей ещё не готово к широкому внедрению. Вывод учёного: «Единственное, что остаётся, — повышать привлекательность профессии водителя грузовика для молодых и старых».
Нетрудно предположить, что имеются в виду повышение зарплат и улучшение условий труда. Автор указывает, что «ненадёжные перспективы занятости не очень-то способствуют привлекательности этой профессии». Имеется в виду та лёгкость, с которой работодатели во время кризисов увольняют дальнобойщиков. Впредь фирмам придётся предоставлять более надёжные рабочие места представителям этой профессии. Ведь квалифицированные водители грузовиков будут в дефиците.
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