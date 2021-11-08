Дефицит дальнобойщиков затронул и Германию. С какими проблемами вскоре может столкнуться страна

Профессия водителя грузового автотранспорта становится одной из самых востребованных в Европе. Нехватка дальнобойщиков уже привела к острому кризису снабжения в Великобритании, где начались перебои с поставками горючего на автозаправки, продуктов питания в супермаркеты и комплектующих на заводы.

Со схожими проблемами вскоре может столкнуться и Германия.

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В Германии свыше полумиллиона водителей грузовиков

Об этом предупреждает Институт немецкой экономики в Кёльне (IW). Его эксперт по рынку труда Александер Бурштедде проанализировал динамику спроса на водителей в Германии. Это одна из самых крупных профессиональных групп в стране — свыше 560 тысяч человек.

В начале 2010 года в Германии насчитывалось 10 тысяч вакансий и 50 тысяч безработных дальнобойщиков. «Работодатели могли тогда выбирать себе водителей», — констатирует учёный. Несколько лет спустя выбирать работодателя могли уже сами водители: в условиях устойчивого экономического подъёма спрос на них резко вырос.

В августе 2018 года разрыв между числом вакансий и количеством зарегистрированных безработных дальнобойщиков превысил 21 тысячу и достиг исторического максимума. Александер Бурштедде цитирует заключение научно-консультативного совета при Министерстве транспорта ФРГ (BMVI), который пришёл к выводу, что «нехватка водителей для грузовых автоперевозок превра­тилась в неотложную политическую проблему». Она временно разрешилась во время прошлогоднего кризиса, вызванного пандемией коронавируса и локдау­нами, но сейчас, по мере восстановления немецкой экономики, вновь обостряется. По состоянию на сентябрь 2021 года вакансий опять уже на 6,6 тысячи больше, чем зарегистри­рованных безработных дальнобойщиков.

Демографический фактор играет решающую роль

Александер Бурштедде видит основную причину нарастающего дефицита дальнобойщиков в старении населения Германии. Этот процесс наблюдается и в других странах Европы, в том числе в России и Украине. Поэтому нехватку водителей грузовиков можно считать общеевропейской проблемой.

«В демографической ситуации вокруг водителей грузовиков наглядно отражается общая тенденция на рынке труда Германии», — подчёркивает учёный. Он указывает на прогноз статистического ведомства ЕС Eurostat, согласно которому население ФРГ в работоспособном возрасте до 2030 года сократится на 6,8%, а без привлечения трудовых мигрантов — даже на 11,2%.

Но в профессио­нальной группе водителей этот процесс может пойти ещё быстрее. Среди тех, что сидит в Германии за рулём грузовика, 14,5% старше 60 лет. Становится всё труднее заинтересовать этой профессией молодёжь. В Германии стали чаще привлекать к вождению грузовиков женщин.

Дальнобойщики из Восточной Европы

До сих пор проблему дефицита водителей частично решали благодаря иностранным кадрам. Доля иностранцев среди немецких дальнобойщиков за пять лет, с 2014-го по 2019-й, более чем удвоилась: с 10,9% до 22,8%. Однако «потенциал для трудовой миграции из Восточной Европы сокращается», — отмечает Александер Бурштедде.

Как решить проблему

Так как же решать проблему? Железная дорога в обозримом будущем не сможет взять на себя значительные объёмы нынешних грузовых автоперевозок, цитирует Александер Бурштедде заключение научно-консультативного совета при BMVI, а автономное вождение автомобилей ещё не готово к широкому внедрению. Вывод учёного: «Единственное, что остаётся, — повышать привлекательность профессии водителя грузовика для молодых и старых».

Нетрудно предположить, что имеются в виду повышение зарплат и улучшение условий труда. Автор указывает, что «ненадёжные перспективы занятости не очень-то способ­ствуют привлека­тель­ности этой профессии». Имеется в виду та лёгкость, с которой работодатели во время кризисов увольняют дальнобойщиков. Впредь фирмам придётся предоставлять более надёжные рабочие места представителям этой профессии. Ведь квалифицированные водители грузовиков будут в дефиците.

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