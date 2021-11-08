Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 1 по 7 ноября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от. (@ilya.arefev)

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Публикация от Материнство💡Lifestyle💡 (@kiss20023)

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Публикация от Анастасия Кулаковская (@anastaskulakovskaya)

 

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Публикация от V I K T O R I Y A⚡️⚡️⚡️ (@viktoriya_m.by_)

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Публикация от TANYA DAVIDOVICH (@tany_da_vida)

 

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Публикация от Кирилл Гришко (@grishka_by)

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Публикация от ольга (@oly.050789)

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Публикация от 👑Karina Ricci👑 (@1karinaslavaricci1)

 

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Публикация от @alya_sorochinskaya