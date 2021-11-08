Рассказываем, где в Слуцке попробовать блины с лесными грибами или красной рыбой

Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.

Сегодня мы отправляемся в кафе «Блiно».

Как понятно из названия, фишка заведения — блины с разными начинками. Каждый найдёт блин по вкусу. В ассортименте есть сладкие и сытные блины — с курицей, красной рыбой, лесными грибами, яйцом и колбасками.

С 8:00 до 12:00 в кафе «Блiно» можно позавтракать. Средний чек за блинчик с любым кофе из меню будет стоить 5 рублей.

Также в меню есть салаты, лаваши с начинкой, бургеры, картошка фри. Сеты по 6 рублей.

Действующие акции:

Есть карта друга с 10% скидкой. Карту можно приобрести на кассе.

Доставка от 10 рублей бесплатно

С 8:00 до 11:00 скидка на все блины — 20%.

Если у вас нет времени на поход в кафе или вы хотите заказать еду домой, то можно воспользоваться предзаказом, позвонив по телефону: (8033) 699 99 80.