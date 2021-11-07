«Воды в реке осталось мало-мало». Жительница 11-го городка обратила внимание, что Случь в зоне пляжа сильно обмелела

Гуляла недавно по берегу Случи в зоне отдыха в 11-м городке. Обратила внимание, что воды в реке осталось мало-мало. Там, где летом люди купались, теперь образовалась отмель. А на противоположном берегу рыбаки раньше сидели практически у самой воды, а теперь — на обрыве.

Почему воды так мало, мне не понятно. Может, реку перекрыли где-то?

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