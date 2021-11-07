Будьте как люди из Старых Дорог. Случчанка говорит, что они сильнее нас берегутся (про коронавирус и маски)

Всегда интересно сравнить себя с кем-то другим. Вот и читательница «Кур'ера» написала, как с масочным режимом у соседей — в Старых Дорогах.

«Ещё ни в одном магазине в Старых Дорогах не встречала людей без маски, — сказала случчанка. — А продавцы, как и раньше, просят надеть или поправить её и натянуть на нос, если спущена, или не продают товар.

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Здесь просто молодёжи не так много, многие и не знают об отмене обязательного масочного режима.

Да и из разговоров слышу, что не очень хочется кому-то стоять в очереди в ковидный кабинет. Народу сейчас там безумно много, так как всех с температурой и без отправляют туда".