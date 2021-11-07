Заброшенный дом в Слуцке... О чём рассказала «древняя письменность» на кирпичах

Мимо этого заброшенного домика в 1-м Базарном переулке проходил много раз (фото 1). А после публикации на сайте «Кур'ера» от 26 октября материала о снесённом три года назад примечательном здании у центральной почты, решил исследовать эту «сиротинушку» на предмет старины.

Выбрал ясный денёк и отправился на обследование. Осмотрел снаружи каждый кирпич. Не могу сказать, что обнаружил что-то сенсационное, но всё же любопытные рисунки увидел.

В основном на кирпичах встречались клише «К. З. Безверховичи» (фото 2 и 3), но попался кирпич «Слуцк-I» (фото 4). А вот одна надпись (фото 5) не поддалась расшифровке, хотя перебрал все названия кирпичных заводов, работавших в нашем районе. Может, привозной оказался? Самой интересной находкой был кирпич с буквами, сделанными на нём рукой, вероятно, когда он был ещё сырой (фото 6). Чётко видно слово «ель», а внизу как будто роспись или какое-то длинное слово. Почерк, между прочим, красивый, может, даже женский. Когда-то это здание тоже исчезнет. Пусть хоть фото останется. Хотя, на мой взгляд, кирпичи с клише — это тоже наша история.

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РАНЕЕ. Три года назад возле центральной почты в Слуцке снесли старое здание. Вспоминаем, как это произошло

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