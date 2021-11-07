Происшествия на выходных: в Солигорске пропал мальчик-подросток, а в Слуцком районе на пожаре погиб пенсионер

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел» Солигорска и Слуцка, пропал 14-летний Тимофей Сигаев, проживающий в Солигорске по адресу улица Ленина, 35.
В воскресенье, 7 ноября, в 14.00 он ушёл с адреса Солигорск, микрорайон Поместье, улица Костюшки, 59. Где находится сейчас, неизвестно. С собой у мальчика были горный велосипед, рюкзак, палатка, спальный мешок, котелок, планшет. Разыскивается Солигорским РОВД. Отряд отправился на поиски подростка вечером в воскресенье. ПСО «Ангел»
Люди погибли на пожарах (в том числе в Слуцком районе)
- В субботу утром в деревне Огородники Слуцкого района горел жилой дом. На пожаре обнаружен погибшим 63-летний хозяин, пенсионер.
- Рано утром в субботу от ожогов в больнице в городе Мосты умер 51-летний мужчина. Накануне он пострадал на пожаре в квартире многоэтажки.
- Также в субботу утром горел дом в агрогородке Федоры Столинского района. На пожаре обнаружен погибший 57-летний хозяин.
- Вечером в субботу загорелся жилой дом в Добруше. На пожаре обнаружен неизвестный погибший. Его личность устанавливается.
- Тем же вечером случился пожар в жилом доме в деревне Грабовка Гомельского района. Он принадлежал женщине 1935 года рождения, которая умерла в 2010 году. На пожаре обнаружены погибшими 66-летний неработавший сын хозяйки и его гость, личность которого устанавливается. МЧС
В Могилёве нашли убитого мужчинуУтром 6 ноября в Могилёве нашли погибшего 62-летнего мужчину в его квартире. По предварительной версии, его зарезал 52-летний знакомый. Следствие считает, что они выпивали, в какой-то момент поссорились и гость несколько раз ударил хозяина ножом. Подозреваемого задержали, его обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Интерфакс-Запад
На детской площадке в Минске нашли авиабомбуВ субботу в Минске строитель, который работал в котловане на детской площадке, наткнулся лопатой на авиабомбу времён Второй мировой войны. На место приехали сапёры, следователи и спасатели. Милиция эвакуировала людей со двора. Бомбу весом 250 килограмм вынули из котлована и вывезли на полигон, чтобы уничтожить. БЕЛТА
В Борисове спасатели освободили палец маленькой девочки, застрявший в игрушке
В субботу днём в Борисове четырёхлетняя девочка играла и засунула палец в пластмассовую трубочку от игрушки. Палец отёк. Родители вызвали МЧС. Спасатели, используя инструмент, освободили руку ребёнка. В медпомощи девочка не нуждалась. МЧС