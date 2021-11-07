В 2020 году в Беларуси было в 22 раза больше разводов, чем 70 лет назад (и ещё несколько интересных фактов)

35 144 — столько разводов зафиксировала официальная статистика в прошлом году. А в 1950-м, по данным Белстата, распадов супружеских пар было более чем в 22 раза меньше — всего лишь 1594. Onliner посмотрел, в каких регионах Беларуси чаще всего разводятся, и сравнил эти данные с прошлым.

70 лет назад больше всего разводов в Беларуси выпало на Могилёвскую область — 347. На втором месте была Гомельская (340), на третьем — Минская (220). Меньше всего браков в тот год распалось в Гродненской области (114).

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В прошлом столетии количество разводов среди белорусов неустанно росло от пятилетки к пятилетке, но рекордным в 20 веке стал 1997 год — на то время в стране пришёлся 47 301 развод. Тогда тоже больше всего браков сохранили в Гродненской области, распались 4369. Лидером по разводам стал активно прирастающий населением Минск (8894), второе место заняла Гомельская область (8325), третье — Витебская (7195).

В 2020 году разводов по сравнению с 1997-м стало меньше, но цифра всё равно шокирует — 35 144. Причём в городах зафиксировано 30 399 разводов, в сельской местности — всего лишь 4745. Лидером прошлого года по распадам семей стал Минск (7987). Второй стала Минская область (5458), третье место у Гомельской (5275). По-прежнему самой «не разводящейся» остаётся Гродненщина (3621), немного ей уступает Витебская область (3854).

Судя по официальным данным, «разводная статистика» волнообразна: несколько лет наблюдается рост распадов браков, в следующие несколько лет снижение. И так постоянно. Например, с 2012 года (39 034) количество разводов падало до 2017-го (32 006). Потом оно начало постепенно расти.