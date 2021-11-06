В субботу, 6 ноября, в рамках 28-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграл на выезде против солигорского «Шахтёра». Матч закончился вничью — 1:1. Игра прошла на стадионе «Строитель» (Слуцк).

В первом тайме футболисты «Шахтёра» открыли счёт в матче голом в раздевалку. На второй добавленной минуте Максим Скавыш (нападающий «Шахтёра») получил мяч на границе вратарской площади случчан, развернулся и точно пробил по воротам. Перерыв, ФК «Шахтёр» ведёт 1:0.

Во втором тайме голевые моменты возникали у одних и у вторых ворот и по итогу удача улыбнулась случчанам. Опять в компенсированное время случчане вырвали ничью в матче, благодаря голу форварда «Слуцка» Кирилла Вергейчика. Кирилл забил гол головой с розыгрыша штрафного удара.

Таким образом, после финального свистка? ФК «Слуцк» сыграл вничью с «Шахтёром» — 1:1.

Напомним, что ФК «Шахтёр» досрочно завоевал золотые медали чемпионата Беларуси.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» продолжает находиться на 13-й строчке.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт дома. Наш клуб сыграет с брестским «Рухом». Следите за анонсом!