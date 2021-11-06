«В городе делать нечего, а здесь хоть чем-то да займёшься». Как живут и о чём вспоминают жители трёх слуцких деревень

Чем живут жители села, какие воспоминания хранят, что за проблемы их волнуют, а какие моменты радуют? Об этом «Кур'ер» узнал у деревенских жителей во время традиционной поездки по региону.

Степан, деревня Працевичи

Нина, деревня Гуляево

Мы живём в Слуцке, а здесь у нас родительский дом. Раньше деревня называлась Играево. Это позже её переименовали в Працевичи, когда соединили два села в один колхоз. Школа наша сразу была десятилеткой, потом 11 классов стало. Её посещали дети и из соседних деревень. Позже, когда школу построили в Исерно, все начали ходить туда. Я уехал отсюда после армии. Сначала в Солигорск учиться и работать. Потом в Слуцк. Сюда приезжаем как на дачу. В городе делать нечего, а здесь хоть чем-то да займёшься. В шесть утра как встану, так до вечера работаю. Иногда и телевизор посмотреть некогда.

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Родилась я в Гуляево. Раньше, правда, Коты называлась. Деревня почти не изменилась за это время. Только школы больше нет, и людей меньше стало. После школы раньше все шли работать в колхоз, они ведь в каждой деревне были. А вечерами — на танцы в чей-нибудь дом или в Исерно в клуб. Сейчас я уже на пенсии, болею. Выйду на улицу, на солнышке на скамейке погреюсь — и в хату… Телевизора у меня нету, да и глаза болят смотреть его. Внук меня досматривает: привозит продукты, готовит есть, да и вообще помогает сильно. Спасибо ему большое за это. Одна я бы не справилась.

Анатолий, деревня Паничи

Мои родители отсюда родом, а сам я живу в Солигорске. Здесь себе дом построил, приезжаю как на дачу. Семья была большая, а вот остался я один. Помню нашу школу, она была на четыре класса. В пятый уже нужно было идти в соседнюю деревню, в Замостье. Три километ­ра пешком туда и столько же назад. Жизнь у меня была насыщенной, много где поездил: и Амур весь, и на БАМе был. Сейчас у меня вторая группа инвалидности. Катаюсь на лошадке и мотоблоке. Помогаю, когда просят забороновать землю.