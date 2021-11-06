График отпусков составляется обычно в ноябре и декабре. Есть работники, которым наниматель обязан дать отпуск летом или в другое удобное время. О том, что нужно знать о планировании отпусков, рассказали в Министерстве труда.

График на предстоящий календарный год определяется до 5 января (за исключением случаев, когда другие сроки прописаны в коллективном договоре).

Документ устанавливает очерёдность предоставления трудовых отпусков для всех работников организации, утверждается нанимателем и, если того требует коллективный договор, согласовывается с профсоюзом.

Наниматель обязан поинтересоваться вашим мнением о том, когда вы хотели бы уйти в отпуск. Однако есть категории работников, которых должны выслушать в первую очередь. По ст. 168 Трудового кодекса право запланировать отпуск по желанию летом или в другое удобное время закреплено за мамами двоих и более детей до 14 лет, родителями детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, работниками моложе 18 лет, донорами крови, ликвидаторами последствий на ЧАЭС, женщинами перед отпуском по беременности и родам или после него и т. д. (полный список читайте здесь ).

(полный список читайте ). Если наниматель не соблюдает порядок предоставления отпусков, его могут наказать штрафом от 2 до 20 базовых величин (ч. 6. ст. 10.12 КоАП РБ).