У каждого своё понимание, что такое «центр Слуцка». Для кого-то это периметр в районе площади и ГДК, «Дома торговли» и набережной. Для иного это ещё более узкая область — район Доски почёта и горка Дома культуры. Или вовсе площадь перед райисполкомом.

Официально существуют границы центральной части Слуцка. По версии решения райисполкома 2007 года, они включают в себя универмаг «Слуцк» и участок до улицы Жукова — с одной стороны, район до магазина № 58 — с другой. Редакционный отдел газеты «Кур'ер» по Ленина, 128, кстати, в центре. А вот, например, ТЦ «Маяк» почему-то не считается центром города.

Но где именно та точка, на которую можно стать и сказать: «Вот он — самый-самый центр Слуцка»? Где она — зеница ока?

Так вот. 6 ноября отмечается День поиска центра города. Это повод прогуляться по Слуцку и сделать экскурсию. Потому что «Кур'ер» насчитал как минимум 5 точек, которые почти равноценно и объективно можно считать центрами Слуцка. Сильно методикой подсчётов утомлять не будем, просто перечислим.

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1. Сердце Слуцка — ГДК

Ещё в 2013 году мы провели большой опрос среди читателей, задав простой вопрос: «Где сердце Слуцка?»

Из предложенных 10 вариантов и нескольких, озвученных самими читателями, большинство (каждый четвёртый) назвали горку, где ныне стоит ГДК. Историческое место, откуда рос город, где была крепость, храм и т. д.

2. Нулевая точка — центральная почта

3. Центр улицы Ленина

Пожалуй, в любом городе есть нулевой километр, от которого отсчитываются расстояния между населёнными пунктами. Часто эти точки расположены на центральных почтовых отделениях. В прошлые века именно расстояниями от почты до почты измерялись расстояния от города до города.

А теперь ближе к географии и геометрии. Проще всего измерять центр Слуцка, опираясь на главную улицу города.

Протяжённость улицы Ленина от одного края города до другого — около 10 км 300 м. А ровно середина приходится на магазин «Бирюза», то есть практически на перекрёсток улиц Ленина-Пионерская.

4. Центр «планеты Слуцк»

Если бы Слуцк был центром планеты, пределы окружности которой — крайние точки города, то он бы вращался вокруг этой точки: она расположена в микрорайоне «Строители» примерно посередине отрезка улицы Плиева (между Чёртовым мостом и улицей Богдановича).

5. Самый корректный центр. Геометрическая задача

Мы подошли к поиску центра Слуцка и научно, как к задаче по геометрии. Ведь из школьных учебников можно узнать, как найти центр треугольника, центр окружности и других фигур.

С точки зрения геометрии, контуры Слуцка — неправильный многоугольник. Это задачка посложнее, чем поиск центра квадрата, но мы её решили. Это так называемый центр масс неправильного многоугольника. Кстати, если к городу присоединят ещё пару деревень, то центр масс Слуцка сместится в другое место.

Итого

Согласитесь, фраза «Встретимся в центре» заиграла новыми красками. А ещё, как мы говорили выше, новые знания о Слуцке — хороший повод прогуляться по городу от его крайних точек до центров.