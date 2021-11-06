Где читатели «Кур'ера» хоронят домашних питомцев. И как это нужно делать по правилам жителям Слуцка

Ещё в 2006 году участники слуцкого интернет-форума (slutsk.net) обсуждали тему «Кладбище домашних животных». Один из форумчан задался вопросом, где похоронить питомца, ведь в городе нет кладбища домашних животных.

Как поступают читатели «Кур'ера» с умершими питомцами

Через 15 лет «Кур'ер» снова провёл опрос среди читателей. Мы спросили, что они делают с умершими домашними животными.

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Всего проголосовало 109 человек. Из них большинство (57,8%) ответили, что просто нашли местечко поспокойнее и там похоронили любимца. Девять человек ответили, что закапывали тело где попало, пятеро — что закапывали на ближайшем кладбище, а двое — что выбрасывали на улицу. В комментариях один читатель написал, что хоронит домашних питомцев под большим дубом на даче, а второй — что воспользовался услугами специального агентства, которое кремирует тела домашних животных в Минске.

Как нужно поступать согласно правилам

Оказывается, по правилам поступил из всех опрошенных только один человек — тот, который воспользовался услугами агентства по кремации. Согласно постановлению Совмина № 758,

«не допускается выброс трупов животных, продуктов животного происхождения, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил, в том числе в водные объекты, болота, лесные массивы, в контейнеры для сбора бытовых отходов, а также вывоз их на полигоны захоронения отходов и иные объекты (сооружения), не предназначенные для их захоронения или уничтожения».

Также перед захоронением тела животных должны быть осмотрены ветеринаром. За нарушение этих правил предусмотрен штраф.

А как делать, если живёшь в Слуцке

К сожалению, в Слуцке нет возможности кремировать питомца. Специалисты городской ветеринарной станции рассказали «Кур'еру», что если у вас умерло домашнее животное, то нужно позвонить на предприятие по благоустройству Слуцкого ЖКХ. Тогда либо вы отвозите тело животного туда, либо они сами приедут и заберут его.

Если питомец был в безнадёжном состоянии и его пришлось усыпить на самой ветстанции, то тело остаётся там. Потом его передают на то же предприятие по благоустройству. ЖКХ захоранивает тела животных на скотомогильнике. Услуга эта платная.

Если же вы хотите, чтобы после смерти питомца вам было куда прийти, то придётся везти тело в Минск на кремацию на частное предприятие.