Когда и где построят белорусский завод по производству вакцины от коронавируса. И сколько это будет стоить

Планируется, что активный компонент белорусской вакцины от коронавируса будут производить на предприятии в Витебском районе, сообщает Sputnik. А на заводе «Белмедпрепараты» в Минске будут выпускать готовую форму.

Новое производство будет построено в деревне Должа Витебской области на базе ОАО «БелВитунифарм» (одно из крупнейших предприятий биологической промышленности в РБ. Специализируется на производстве продукции для ветеринарии. — Прим. ред.). На его создание планируется потратить 68,1 млн рублей (27,6 млн долларов по курсу Нацбанка).

Реклама

До конца 2021 года на проектные работы и начало строительства выделят 11 млн рублей. Деньги поступят из республиканского централизованного инновационного фонда, а также инновационного фонда Витебской области.

В 2022—2023 годах проект включат в государственную инвестиционную программу, и все средства будут идти из бюджета. В 2022-м власти выделят 50 млн рублей, в 2023-м — 7,1 млн рублей.

Технологическое оборудование, сырьё и материалы, которые нужно будет закупать за рубежом, будут ввозиться в Беларусь без таможенных пошлин и НДС.