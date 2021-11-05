Белорусский покупатель выбирает слабый алкоголь вместо сока. Топ-5 товаров по росту и падению продаж

Тhinktanks. by проанализировал, каких товаров в этом году жители Беларуси стали покупать больше, а от чего решили воздержаться.
Сравнили данные Белстата за период с января по сентябрь 2021-го с таким же периодом прошлого года. Публикуются данные только по ограниченному набору товаров.
Самый большой скачок произошёл в продажах слабоалкогольных напитков (не учитывая пива), а сильнее всего просели продажи фруктового сока.
В топ роста продаж попали только продовольственные товары, а в антирейтинге есть и непродовольственные.
Топ-5 товаров по росту продаж:
- напитки слабоалкогольные (без пива) — 61,7%;
- минеральная вода — 12%;
- коньяк, вино и ликёры — 10−15%;
- мясные продукты (колбасные изделия, копчёности, полуфабрикаты) — 5,1%;
- детское питание — 5,1%.
Топ-5 товаров по падению продаж:
- фруктовые и овощные соки — 14%;
- телевизоры — 11,5%;
- крупа — 10%;
- обувь — 10%;
- масло растительное — 9%.
Больше всего подорожали овощи: свёкла, морковь, капуста. Цены на них выросли на 45−67%, однако продажи овощей за этот период только увеличились. Не очень сильно подорожали фрукты (за исключением бананов).
Растительное масло подорожало на 50%, и покупать его стали меньше. Выросли цены на полуфабрикаты и изделия из мяса, но это не заставило покупателей от них отказаться. Зато необработанного мяса стали покупать меньше.
В целом в 2021 году продажи продовольственных и непродовольственных товаров выросли на 1,7% и 1,3% соответственно.