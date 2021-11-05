Белорусский покупатель выбирает слабый алкоголь вместо сока. Топ-5 товаров по росту и падению продаж

Тhinktanks. by проанализировал, каких товаров в этом году жители Беларуси стали покупать больше, а от чего решили воздержаться.

Сравнили данные Белстата за период с января по сентябрь 2021-го с таким же периодом прошлого года. Публикуются данные только по ограниченному набору товаров.

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Самый большой скачок произошёл в продажах слабоалкогольных напитков (не учитывая пива), а сильнее всего просели продажи фруктового сока.

В топ роста продаж попали только продовольственные товары, а в антирейтинге есть и непродовольственные.

Топ-5 товаров по росту продаж:

напитки слабоалкогольные (без пива) — 61,7%;

минеральная вода — 12%;

коньяк, вино и ликёры — 10−15%;

мясные продукты (колбасные изделия, копчёности, полуфабрикаты) — 5,1%;

детское питание — 5,1%.

Топ-5 товаров по падению продаж:

фруктовые и овощные соки — 14%;

телевизоры — 11,5%;

крупа — 10%;

обувь — 10%;

масло растительное — 9%.

Больше всего подорожали овощи: свёкла, морковь, капуста. Цены на них выросли на 45−67%, однако продажи овощей за этот период только увеличились. Не очень сильно подорожали фрукты (за исключением бананов).

Растительное масло подорожало на 50%, и покупать его стали меньше. Выросли цены на полуфабрикаты и изделия из мяса, но это не заставило покупателей от них отказаться. Зато необработанного мяса стали покупать меньше.

В целом в 2021 году продажи продовольственных и непродовольственных товаров выросли на 1,7% и 1,3% соответственно.