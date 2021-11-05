ФК «Слуцк» сыграет на выезде против «Шахтёра». Прогноз на матч

В субботу, 6 ноября, в рамках 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК «Слуцк» сыграет на выезде против солигорского «Шахтёра». Матч пройдёт на стадионе «Строитель» (Солигорск). Начало в 17 часов.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

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ФК «Шахтёр» (Солигорск). Солигорская команда досрочно завоевала золотые медали чемпионата, когда в Гомеле обыграла местную команду со счётом 3:2. После этой победы «горняки» стали недосягаемыми для своих преследователей в лице борисовского БАТЭ и минского «Динамо». Даже если солигорчане проиграют во всех оставшихся матчах (в том числе и «Слуцку»), первая позиция от команды никуда не денется.

Напомним, в первом круге солигорчане обыграли случчан с разгромным счётом 4:1.

ФК «Слуцк». Случчане оказались в непростом положении. На финишном отрезке чемпионата нашей команде нужно будет сыграть с такими сильными командами, как «Шахтёр» и брестский «Рух».

Чтобы не закончить сезон на 14-м месте, в оставшихся трёх играх «Слуцку» нужно дважды победить (одна победа над «Спутником» уже гарантирована).

Ожидание от матча. Даже несмотря на то, что результат этого матча для «Шахтёра» неважен, предположим, что чемпион всё равно будет бороться за три очка и возьмёт их.