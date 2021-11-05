Ушло 78 млн рублей. Сегодня после реконструкции открывается участок трассы Р23 от Слуцка до Солигорска

В пятницу, 5 ноября, состоится торжественное открытие реконструированного участка автодороги Р23 Минск-Микашевичи протяжённостью 15 км. На мероприятие приедет премьер-министр Роман Головченко. Об этом сообщает БелТА.



Реконструкция этого участка обошлась бюджету в 78 млн рублей. Работы длились чуть более года.

Дальше планируется продолжить реконструкцию Р23 от Солигорска до Старобина. «До конца года у нас будет проект, определимся со стоимостью. И к 2023 году мы должны будем завершить ещё один участок данной дороги», — сказал Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций.

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Обновлено в 11.12.

Премьер-министр Роман Головченко открыл участок Р23 от Слуцка до Солигорска, пишет БелТА.