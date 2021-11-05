Эхо недели: прощание с Сергеем Шкляревским в Слуцке, «больная картошка» и толпы людей в новых магазинах

На этой неделе Слуцкий район попрощался с Сергеем Шкляревским — известным на всю Беларусь фельдшером. Случчане опустошали полки в двух новых магазинах. А ещё — сопереживали семейной паре, которая купила на ярмарке в городе два мешка заболевшей картошки.

В городе и районе

В Слуцке устанавливают необычные скамейки. Предприятия Слуцкого района сделали их для конкурса. Первые две уже стоят возле «1000 мелочей».

необычные скамейки. Предприятия Слуцкого района сделали их для конкурса. Первые две уже стоят возле «1000 мелочей». В конце прошлой недели в 12-м городке в Слуцке открылся магазин-склад «Маяк». А уже в этот понедельник некоторые его полки оказались пустыми. Что «размели» случчане, смотрите здесь.

В этот четверг в 1-м городке открылась «Санта». Посмотрите, сколько людей пришло в первый день и что они покупали.

в первый день и что они покупали. Ещё один долгожданный магазин, «Соседи» в новой застройке на Магистральной, откроется 15 декабря.

15 декабря. Отделение Беларусбанка, которое было в микрорайоне «Чехова», экстренно переезжает в центр города. Клиенты там не обслуживаются с 1 ноября. Банкомат и инфокиоск тоже уже не работают.

В Слуцком лесхозе много заявок на дрова. В то же время там заработала новая система продажи. Весь ноябрь лесхоз проводит встречи и прямые линии с населением, чтобы всё объяснить. Где и когда — читайте по этой ссылке .

новая система продажи. Весь ноябрь лесхоз проводит встречи и прямые линии с населением, чтобы всё объяснить. Где и когда — читайте . В краеведческом музее планируют сделать выставку, посвящённую слуцким евреям.

выставку, посвящённую слуцким евреям. Обновлённый участок трассы Р23 от Слуцка до Солигорска открыли в пятницу. Туда приезжал премьер-министр. Реконструкция обошлась в 78 млн и длилась чуть больше года.

в пятницу. Туда приезжал премьер-министр. Реконструкция обошлась в 78 млн и длилась чуть больше года. А на улице Ивановского сделали зелёный пешеходный переход.

Люди

Происшествия

Более двадцати лет назад авария круто изменила жизнь. Перелом позвоночника сначала приковал к кровати, а потом парень два года учился заново ходить. Сергей не отчаялся, получил профессию и ужеСлуччанка, как после вуза распределялась, потом перераспределялась и попала на отработку в Старые Дороги. Она поделилась своими впечатлениями о городе.В среду стало известно, что, уникальный фельдшер из деревни Покрашево, который больше 70 лет лечил своих односельчан. Прощание со знаменитым на всю страну медиком4 ноября. Почитайте, чтоо Сергее Ивановиче те, кто с ним общался. И чтонезадолго до смерти.Случчанинпо изготовлению стульев и табуреток. Он планировал открыть своё дело, когда выйдет на пенсию. Сергей Владимирович мужественно боролся с лейкозом. Однако в августе слуцкого мастера, заботливого мужа, отца и дедушки, не стало. Ему было всего лишь 60 лет, и он не успел осуществить свою мечту.Ночью 31 октября возле солигорской деревни Погост-2 водитель BMW E60 не справился с управлением. Машина слетела в кювет и. Водитель 1985 года рождения погиб на месте. Двое пассажиров 2005 и 1995 годов рождения с травмами попали в Солигорскую больницу. По информации «Кур`ера», все трое — случчане.

В среду, 3 ноября, около 8 часов вечера в Слуцкой ЦРБ из окна выпал мужчина. После падения он был ещё жив, его сразу забрали на операцию. Пострадавший умер 4 ноября.

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Политика

Почитать и посмотреть

Александр Лукашенко в четверг, 4 ноября, на заседании Высшего государственного совета Союзного государства«Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы». Заседание проводилось в режиме видеоконференции. Владимир Путин предварительно тоже подписал вышеназванный документ.

Самой читаемой на этой неделе оказалась народная новость Николая Андреевича. Случчанин с женой пошли на ярмарку и купили две сетки картошки, чтобы порадовать детей и внуков. А когда стали чистить, оказалось, что все клубни больные. Эта грустная история нашла отклик в сердцах других случчан. Помимо комментариев, они написали вот это и это. Александр Бранкевич отправился на Слуцкий рынок. Он спросил у предпринимателей, каким для них был этот год, что ожидают от следующего и с каким настроением работают.

Житель Слуцка Станислав Гуринович пожаловался, что на его переулке канализация и дорожное покрытие есть не у всех. Что именно возмутило горожанина и в чём вообще суть дела, читайте здесь. Во вторник в Беларуси отмечали Осенние Деды. «Кур'ер» подготовил материал о том, что по обычаям следует делать близким умершего в течение года после похорон. Также автор рубрики «О тех, кого с нами больше нет» рассказала, как появилась эта рубрика в газете «Кур'ер».

Ещё один сюжет Александра Бранкевича — про вкрученную лампочку на остановке возле льнозавода. Может быть, вам кажется, что замена лампочки — недостойная внимания мелочь. Александр объясняет, почему это не так.

Светлана Правдинская продолжает свои велопрогулки по Слуцкому району. Вот что она увидела и узнала в деревне Старина, где постоянно живут всего несколько человек, а остальные — дачники.