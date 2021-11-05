Эхо недели: прощание с Сергеем Шкляревским в Слуцке, «больная картошка» и толпы людей в новых магазинах

На этой неделе Слуцкий район попрощался с Сергеем Шкляревским — известным на всю Беларусь фельдшером. Случчане опустошали полки в двух новых магазинах. А ещё — сопереживали семейной паре, которая купила на ярмарке в городе два мешка заболевшей картошки.
В городе и районе
- В Слуцке устанавливают необычные скамейки. Предприятия Слуцкого района сделали их для конкурса. Первые две уже стоят возле «1000 мелочей».
- В конце прошлой недели в 12-м городке в Слуцке открылся магазин-склад «Маяк». А уже в этот понедельник некоторые его полки оказались пустыми. Что «размели» случчане, смотрите здесь.
- В этот четверг в 1-м городке открылась «Санта». Посмотрите, сколько людей пришло в первый день и что они покупали.
- Ещё один долгожданный магазин, «Соседи» в новой застройке на Магистральной, откроется 15 декабря.
- Отделение Беларусбанка, которое было в микрорайоне «Чехова», экстренно переезжает в центр города. Клиенты там не обслуживаются с 1 ноября. Банкомат и инфокиоск тоже уже не работают.
- В Слуцком лесхозе много заявок на дрова. В то же время там заработала новая система продажи. Весь ноябрь лесхоз проводит встречи и прямые линии с населением, чтобы всё объяснить. Где и когда — читайте по этой ссылке.
- В краеведческом музее планируют сделать выставку, посвящённую слуцким евреям.
- Обновлённый участок трассы Р23 от Слуцка до Солигорска открыли в пятницу. Туда приезжал премьер-министр. Реконструкция обошлась в 78 млн и длилась чуть больше года.
- А на улице Ивановского сделали зелёный пешеходный переход.
ЛюдиБолее двадцати лет назад авария круто изменила жизнь Сергея Володченко. Перелом позвоночника сначала приковал к кровати, а потом парень два года учился заново ходить. Сергей не отчаялся, получил профессию и уже девять лет ремонтирует обувь случчан.Случчанка Ксения Хайкина рассказала «Кур'еру», как после вуза распределялась, потом перераспределялась и попала на отработку в Старые Дороги. Она поделилась своими впечатлениями о городе.В среду стало известно, что ушёл из жизни Сергей Шкляревский, уникальный фельдшер из деревни Покрашево, который больше 70 лет лечил своих односельчан. Прощание со знаменитым на всю страну медиком состоялось 4 ноября. Почитайте, что рассказали «Кур'еру» о Сергее Ивановиче те, кто с ним общался. И что он сам говорил незадолго до смерти.Случчанин Сергей Ярошевич сделал у себя дома мастерскую по изготовлению стульев и табуреток. Он планировал открыть своё дело, когда выйдет на пенсию. Сергей Владимирович мужественно боролся с лейкозом. Однако в августе слуцкого мастера, заботливого мужа, отца и дедушки, не стало. Ему было всего лишь 60 лет, и он не успел осуществить свою мечту.
ПроисшествияНочью 31 октября возле солигорской деревни Погост-2 водитель BMW E60 не справился с управлением. Машина слетела в кювет и несколько раз перевернулась. Водитель 1985 года рождения погиб на месте. Двое пассажиров 2005 и 1995 годов рождения с травмами попали в Солигорскую больницу. По информации «Кур`ера», все трое — случчане.
В среду, 3 ноября, около 8 часов вечера в Слуцкой ЦРБ из окна выпал мужчина. После падения он был ещё жив, его сразу забрали на операцию. Пострадавший умер 4 ноября.
ПолитикаАлександр Лукашенко в четверг, 4 ноября, на заседании Высшего государственного совета Союзного государства подписал декрет «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы». Заседание проводилось в режиме видеоконференции. Владимир Путин предварительно тоже подписал вышеназванный документ.
Почитать и посмотреть
Самой читаемой на этой неделе оказалась народная новость Николая Андреевича. Случчанин с женой пошли на ярмарку и купили две сетки картошки, чтобы порадовать детей и внуков. А когда стали чистить, оказалось, что все клубни больные. Эта грустная история нашла отклик в сердцах других случчан. Помимо комментариев, они написали вот это и это.Александр Бранкевич отправился на Слуцкий рынок. Он спросил у предпринимателей, каким для них был этот год, что ожидают от следующего и с каким настроением работают.
Житель Слуцка Станислав Гуринович пожаловался, что на его переулке канализация и дорожное покрытие есть не у всех. Что именно возмутило горожанина и в чём вообще суть дела, читайте здесь.Во вторник в Беларуси отмечали Осенние Деды. «Кур'ер» подготовил материал о том, что по обычаям следует делать близким умершего в течение года после похорон. Также автор рубрики «О тех, кого с нами больше нет» рассказала, как появилась эта рубрика в газете «Кур'ер».
Ещё один сюжет Александра Бранкевича — про вкрученную лампочку на остановке возле льнозавода. Может быть, вам кажется, что замена лампочки — недостойная внимания мелочь. Александр объясняет, почему это не так.
Светлана Правдинская продолжает свои велопрогулки по Слуцкому району. Вот что она увидела и узнала в деревне Старина, где постоянно живут всего несколько человек, а остальные — дачники.