Эхо недели: прощание с Сергеем Шкляревским в Слуцке, «больная картошка» и толпы людей в новых магазинах

Отдел новостей
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На этой неделе Слуцкий район попрощался с Сергеем Шкляревским — известным на всю Беларусь фельдшером. Случчане опустошали полки в двух новых магазинах. А ещё — сопереживали семейной паре, которая купила на ярмарке в городе два мешка заболевшей картошки.

В городе и районе

  • В Слуцке устанавливают необычные скамейки. Предприятия Слуцкого района сделали их для конкурса. Первые две уже стоят возле «1000 мелочей».
  • В конце прошлой недели в 12-м городке в Слуцке открылся магазин-склад «Маяк». А уже в этот понедельник некоторые его полки оказались пустыми. Что «размели» случчане, смотрите здесь.
Некоторые полки в «Маяке» в 12-м городке Слуцка уже опустели. Фотофакт
Фото: Алексей Скрынников
  • В этот четверг в 1-м городке открылась «Санта». Посмотрите, сколько людей пришло в первый день и что они покупали.
  • Ещё один долгожданный магазин, «Соседи» в новой застройке на Магистральной, откроется 15 декабря.
  • Отделение Беларусбанка, которое было в микрорайоне «Чехова», экстренно переезжает в центр города. Клиенты там не обслуживаются с 1 ноября. Банкомат и инфокиоск тоже уже не работают.
В микрорайоне «Чехова» в Слуцке больше нет ни отделения, ни банкомата, ни инфокиоска Беларусбанка. Куда они переедут
Бывшее здание Беларусбанка на Чехова, 22. Фото: yandex. by
  • В Слуцком лесхозе много заявок на дрова. В то же время там заработала новая система продажи. Весь ноябрь лесхоз проводит встречи и прямые линии с населением, чтобы всё объяснить. Где и когда — читайте по этой ссылке.
  • В краеведческом музее планируют сделать выставку, посвящённую слуцким евреям.
  • Обновлённый участок трассы Р23 от Слуцка до Солигорска открыли в пятницу. Туда приезжал премьер-министр. Реконструкция обошлась в 78 млн и длилась чуть больше года.
  • А на улице Ивановского сделали зелёный пешеходный переход.

Люди

«Один километр буду идти час»
Сергей Володченко. Фото: Ольга Паздерина
Более двадцати лет назад авария круто изменила жизнь Сергея Володченко. Перелом позвоночника сначала приковал к кровати, а потом парень два года учился заново ходить. Сергей не отчаялся, получил профессию и уже девять лет ремонтирует обувь случчан.
«Чтобы занять достойную должность, недостаточно иметь хорошие знания». Как случчанка живёт и работает по распределению в Старых Дорогах, Слуцк
Случчанка Ксения Хайкина. Фото прислано героиней публикации
Случчанка Ксения Хайкина рассказала «Кур'еру», как после вуза распределялась, потом перераспределялась и попала на отработку в Старые Дороги. Она поделилась своими впечатлениями о городе.
Доска почёта Слуцкого района. Посмотрите, кто пришёл
Сергей Шкляревский, Герой Социалистического Труда, заведующий Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом. Фото: Алесь Достанко
В среду стало известно, что ушёл из жизни Сергей Шкляревский, уникальный фельдшер из деревни Покрашево, который больше 70 лет лечил своих односельчан. Прощание со знаменитым на всю страну медиком состоялось 4 ноября. Почитайте, что рассказали «Кур'еру» о Сергее Ивановиче те, кто с ним общался. И что он сам говорил незадолго до смерти.
«Он умел делать всё». Слуцкий мастер ушёл из жизни и оставил больше десятка станков, на которых некому работать
Сергей Ярошевич. Фото из семейного архива Ярошевичей
Случчанин Сергей Ярошевич сделал у себя дома мастерскую по изготовлению стульев и табуреток. Он планировал открыть своё дело, когда выйдет на пенсию. Сергей Владимирович мужественно боролся с лейкозом. Однако в августе слуцкого мастера, заботливого мужа, отца и дедушки, не стало. Ему было всего лишь 60 лет, и он не успел осуществить свою мечту.

Происшествия

Машина, ехавшая со стороны Слуцка, перевернулась возле деревни Погост. Водитель погиб, пассажиры - в больнице
Фото: ОГАИ Солигорского РОВД
Ночью 31 октября возле солигорской деревни Погост-2 водитель BMW E60 не справился с управлением. Машина слетела в кювет и несколько раз перевернулась. Водитель 1985 года рождения погиб на месте. Двое пассажиров 2005 и 1995 годов рождения с травмами попали в Солигорскую больницу. По информации «Кур`ера», все трое — случчане.

В среду, 3 ноября, около 8 часов вечера в Слуцкой ЦРБ из окна выпал мужчина. После падения он был ещё жив, его сразу забрали на операцию. Пострадавший умер 4 ноября.

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Политика

Лукашенко и Путин на заседании Госсовета Союзного государства утвердили 28 союзных программ
Фото: БЕЛТА
Александр Лукашенко в четверг, 4 ноября, на заседании Высшего государственного совета Союзного государства подписал декрет «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы». Заседание проводилось в режиме видеоконференции. Владимир Путин предварительно тоже подписал вышеназванный документ.

Почитать и посмотреть

Самой читаемой на этой неделе оказалась народная новость Николая Андреевича. Случчанин с женой пошли на ярмарку и купили две сетки картошки, чтобы порадовать детей и внуков. А когда стали чистить, оказалось, что все клубни больные. Эта грустная история нашла отклик в сердцах других случчан. Помимо комментариев, они написали вот это и это.

«Моя жена даже заплакала». Житель Слуцка — про непонятную больную картошку с ярмарки
Николай Андреевич принёс злополучную картошку вместе с народной новостью в редакцию «Кур'ера». Фото: Олеся Белая
Александр Бранкевич отправился на Слуцкий рынок. Он спросил у предпринимателей, каким для них был этот год, что ожидают от следующего и с каким настроением работают.

Житель Слуцка Станислав Гуринович пожаловался, что на его переулке канализация и дорожное покрытие есть не у всех. Что именно возмутило горожанина и в чём вообще суть дела, читайте здесь.

«Это неуважение к простым людям». Пенсионер из Слуцка говорит, что на его переулке канализация и асфальт есть только там, где «живут директора»
Станислав Гуринович показывает копию обращения жителей переулка в Слуцкий райисполком. Фото: Олеся Белая
Во вторник в Беларуси отмечали Осенние Деды. «Кур'ер» подготовил материал о том, что по обычаям следует делать близким умершего в течение года после похорон. Также автор рубрики «О тех, кого с нами больше нет» рассказала, как появилась эта рубрика в газете «Кур'ер».

Ещё один сюжет Александра Бранкевича — про вкрученную лампочку на остановке возле льнозавода. Может быть, вам кажется, что замена лампочки — недостойная внимания мелочь. Александр объясняет, почему это не так.

Светлана Правдинская продолжает свои велопрогулки по Слуцкому району. Вот что она увидела и узнала в деревне Старина, где постоянно живут всего несколько человек, а остальные — дачники.

«Самая распространенная фамилия на селе - Акинчиц». Как живёт деревня Старина под Слуцком
Въезд в Старину со стороны деревни Кухты. Фото: Светлана Правдинская