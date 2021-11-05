Фонд соцзащиты населения опубликовал списки предприятий и организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 октября 2021 года.


По Слуцку и району в список попали 18 предприятий и организаций. В очередной раз ФСЗН не указал суммы просроченных задолженностей по платежам. Указано только, что они свыше 100 рублей. Напомним, что на 1 июля этого года на Случчине насчитывалось 15 неплательщиков страховых взносов.

Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность на 1 октября:

  1. СПМК № 122 Минского областного производственного проектно-строительного УП «Минскоблсельстрой» (дата погашения — 06.10.2021);
  2. ЧСТУП «ЭКСПРЕССФОТО»;
  3. ЧТУП «УмкаМир»;
  4. ЧТПУП «БелЭлектроМаркет»;
  5. ООО «Техно-7»;
  6. ООО «СтройВидем»;
  7. ЧПТУП «ДИСАМТРЕЙД»;
  8. ООО «САПР-Сервис»;
  9. ЧПТУП «Лайтвуд Плюс» (дата погашения — 05.10.2021);
  10. ЧСУП «Санмихстрой»;
  11. ЧТУП «Санрайс-торг»;
  12. ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС»;
  13. ТУП «Сервиспромден»;
  14. ООО «Со Смаком Лучники»;
  15. ООО «Торговое агентство «Квартал Вкуса» (дата погашения — 04.10.2021);
  16. ООО «ТАКСВОЛД»;
  17. ООО «АрхиДомИнвест1» (дата погашения —11.10.2021);
  18. ООО «Торговая Компания Капитал».

Напомним, что ранее «Кур'ер» объяснял, почему работники неплательщиков рискуют остаться без части пенсии.