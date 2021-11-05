Фонд соцзащиты населения опубликовал списки предприятий и организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 октября 2021 года.
По Слуцку и району в список попали 18 предприятий и организаций. В очередной раз ФСЗН не указал суммы просроченных задолженностей по платежам. Указано только, что они свыше 100 рублей. Напомним, что на 1 июля этого года на Случчине насчитывалось 15 неплательщиков страховых взносов.
Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность на 1 октября:
- СПМК № 122 Минского областного производственного проектно-строительного УП «Минскоблсельстрой» (дата погашения — 06.10.2021);
- ЧСТУП «ЭКСПРЕССФОТО»;
- ЧТУП «УмкаМир»;
- ЧТПУП «БелЭлектроМаркет»;
- ООО «Техно-7»;
- ООО «СтройВидем»;
- ЧПТУП «ДИСАМТРЕЙД»;
- ООО «САПР-Сервис»;
- ЧПТУП «Лайтвуд Плюс» (дата погашения — 05.10.2021);
- ЧСУП «Санмихстрой»;
- ЧТУП «Санрайс-торг»;
- ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС»;
- ТУП «Сервиспромден»;
- ООО «Со Смаком Лучники»;
- ООО «Торговое агентство «Квартал Вкуса» (дата погашения — 04.10.2021);
- ООО «ТАКСВОЛД»;
- ООО «АрхиДомИнвест1» (дата погашения —11.10.2021);
- ООО «Торговая Компания Капитал».
Напомним, что ранее «Кур'ер» объяснял, почему работники неплательщиков рискуют остаться без части пенсии.