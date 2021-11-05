Фонд соцзащиты населения опубликовал списки предприятий и организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 октября 2021 года.



По Слуцку и району в список попали 18 предприятий и организаций. В очередной раз ФСЗН не указал суммы просроченных задолженностей по платежам. Указано только, что они свыше 100 рублей. Напомним, что на 1 июля этого года на Случчине насчитывалось 15 неплательщиков страховых взносов.

Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность на 1 октября:

СПМК № 122 Минского областного производственного проектно-строительного УП «Минскоблсельстрой» (дата погашения — 06.10.2021); ЧСТУП «ЭКСПРЕССФОТО»; ЧТУП «УмкаМир»; ЧТПУП «БелЭлектроМаркет»; ООО «Техно-7»; ООО «СтройВидем»; ЧПТУП «ДИСАМТРЕЙД»; ООО «САПР-Сервис»; ЧПТУП «Лайтвуд Плюс» (дата погашения — 05.10.2021); ЧСУП «Санмихстрой»; ЧТУП «Санрайс-торг»; ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС»; ТУП «Сервиспромден»; ООО «Со Смаком Лучники»; ООО «Торговое агентство «Квартал Вкуса» (дата погашения — 04.10.2021); ООО «ТАКСВОЛД»; ООО «АрхиДомИнвест1» (дата погашения —11.10.2021); ООО «Торговая Компания Капитал».