Мы привыкли ездить по асфальтовым и грунтовым дорогам, а как по полевым — подзабыли. А ведь каждая из них обязательно куда-то ведёт. В минувшие выходные для поездки в деревню Старина выбрала маршрут по полевой дороге — от деревни Кухты, которая находится рядом с трассой Р23, на северо-запад. Расстояние — 2,4 км. И вот что примечательного я там увидела.

Деревня Старина относится к Грескому сельсовету. Дорога оказалась пустынной, хорошо укатанной. Вдали работали тракторы, а вот птиц уже не слыхать. Пересекла реку Железянку. В процессе мелиорации она превратилась в обыкновенный канал.

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Примерно за полкилометра до Старины дорога пошла вверх. Много песка. Пришлось на возвышенности катить велосипед в руках. День был хоть и ветреный, но солнечный, и деревня была видна как на ладони.

Сколько жителей в Старине

Старина встретила рядом заброшенных домов и традиционным крестом с повязанным рушником. Единственная улица асфальтирована. За зарослями бывших садов скрываются старые постройки. Но есть и вполне обжитое жильё. Обрадовалась, что встретила разговорчивого сельчанина. Он представился. Мужчину зовут Михаил Серединский, ему 75 лет, он бывший работник литейного завода Слуцка. Ему нравится жить на селе. Был женат, но супруга умерла. Сейчас навещают дети и внуки.

Михаил рассказал, что в Старине шесть постоянных жителей. Дачники на зиму уезжают. Два раза в неделю бывает автолавка. Единственное развлечение — телевизор.

Самая распространённая фамилия

Мой собеседник не смог объяснить, почему родная деревня называется Старина. Но рассказал, что самая распространённая фамилия на селе — Акинчиц. Ещё вспомнил, что, когда были живы ветераны Великой Отечественной войны, на их домах висели красные звёздочки. Теперь таких в деревне нет. Проехала по единственной улице Центральной и одноимённому переулку. Насчитала 15 дворов, в которых были хозяева. Люди работали. Кто машину ремонтировал, кто в огороде порядок наводил.

На велосипедистку сразу обращают внимание. Это и понятно, нечасто тут катаются посторонние. Возвращалась сначала по грунтовой дороге, а потом асфальтовой через деревни Островок и Леньки. В Леньках проехала улицей Минской. На сельском кладбище было много людей. На обочинах — машины. Готовились к Дедам — осеннему Дню памяти усопших. Возвращалась домой по скоростной трассе Р23. Почти 7 км под горку навстречу ветру далось нелегко. Обгоняли машины, доверху нагруженные сахарной свёклой. Было немного некомфортно: а вдруг свёкла скатится.

Почему так называется



В книге «Память» (№ 2) написано, что название «Старина» происходит от старозапаханной, бывшей под паром земли. В начале XX века здесь был застенок (вид сельского поселения — Прим. ред.), состоящий из 17 дворов и 110 жителей. Ещё было имение с пятью дворами и 48 жителями.

Есть сведения о том, что в деревне Старина на 1 января 1998 года было 18 дворов и 28 жителей.

В этом же издании есть сведения об 11 погибших на войне жителях Старины.