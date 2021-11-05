Слуцкий райисполком объявил о разработке «Схемы озеленённых территорий общего пользования г. Слуцка». Жители могут поучаствовать в анонимном онлайн-опросе и написать свои предложения по развитию общественных мест города.



Ответы принимаются в течение 3-х месяцев — с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года.

Базу данных парков, скверов, бульваров, лесопарков создают, чтобы регулировать градостроительную деятельность в Слуцке и обеспечить доступ жителей к «зелёным» территориям.

Задачи проекта:

обследование и составление перечня озеленённых территорий общего пользования;

выполнение расчётов обеспеченности жителей города озеленёнными территориями общего пользования с учётом перспективной численности населения;

составление плана озеленённых территорий общего пользования;

установление градостроительных регламентов (ограничений) использования озеленённых территорий общего пользования с учётом регламентов (ограничений) действующего генплана Слуцка.

Схема будет содержать сведения:

о наименовании (если такое есть),

месторасположении,

границах,

площади,

балансе включённых в неё озеленённых территорий общего пользования,

организациях, осуществляющих содержание озеленённых территорий общего пользования.

Проект определит, какие озеленённые территории общего пользования являются парками, скверами, бульварами, природными парками, дендрологическими парками.

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Потом райисполком проведёт общественные обсуждения экологического доклада по стратегической экологической оценке и общественное обсуждение схемы озеленения Слуцка.

Жители Слуцка могут внести предложения по развитию озеленённых территорий города и ответить на 26 вопросов по ссылке: bit. ly/ slutsk2021.

Все предложения случчан рассмотрят территориальное подразделение архитектуры и строительства, а также УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», когда будут принимать проектные решения по схеме, чтобы улучшить систему озеленённых территорий города.

Что такое озеленённые территории общего пользования

Территории общего пользования площадью 0,03 гектара (300 кв. м) и более — парки, скверы, бульвары, городские леса, ботанические сады, дендрологические парки, а также расположенные на землях общего пользования населённых пунктов зоны отдыха, зоны кратковременной рекреации у воды, озеленённые участки общественных центров общегородского и районного значения, озеленённые участки в жилой застройке, прочие озеленённые территории (озеленённые территории в границах санитарно-защитных зон, территории противоэрозионных и придорожных насаждений, насаждений вдоль улиц населённых пунктов в границах красных линий).