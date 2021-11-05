В Беларуси заблокированы сайты нескольких ликвидированных общественных организаций

В четверг, 4 ноября, был заблокирован доступ к сайту ликвидированной властями Белорусской ассоциации журналистов, сообщает «Интерфакс-Запад». Также перестали открываться сайты некоторых других закрытых общественных организаций.

В телеграм-канале БАЖ сообщается, что сайт заблокировал Мининформ.

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Кроме того, в стране нет доступа к сайтам таких ликвидированных общественных организаций, как «Згуртаванне беларусаў свету „Бацькаўшчына“», «Перспектива», Белорусский ПЕН-центр, Союз белорусских писателей, «Экодом», Белорусский комитет ICOMOS.