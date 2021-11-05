Цифра дня. Сколько случчан, которые могут жить не по средствам, проверила налоговая

За 10 месяцев этого года налоговая провела анализ доходов и расходов более 470 жителей города и района. Об этом «Кур'еру» сообщили в инспекция МНС по Слуцкому району.



Налоговая проанализировала, соответствуют ли расходы случчан их доходам. В итоге потребовала у физлиц заполнить декларации о доходах и имуществе и предъявила к уплате подоходный налог. Точного количества граждан, которые живут не по средствам, а также размер налога в инспекции «Кур'еру» не предоставили.

В налоговой добавили, что в первую очередь пристальному контролю органов подлежат:

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учредители и директора организаций, осуществлявших выплату заработной платы в размерах ниже минимально гарантированного уровня и имеющих риски выплаты заработной платы «в конвертах»;

неработающие граждане;

люди, которые приобрели или построили объекты недвижимости (жилые дома, квартиры, коммерческие объекты);

люди, которые приобрели дорогостоящие автотранспортные средства;

люди, которые предоставили значительные суммы займов.

Напомним, что за 9 месяцев 2021 года налоговые органы Беларуси проверили 14,5 тыс. граждан. Более 1,8 тыс. человек не смогли подтвердить легальность своих доходов. Они заплатили налог в сумме 6,2 млн рублей.