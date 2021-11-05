«Если вы не против, я подпишу декрет». Лукашенко и Путин утвердили 28 союзных программ

Александр Лукашенко в четверг, 4 ноября, на заседании Высшего государственного совета Союзного государства подписал декрет «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы». Об этом сообщает БелТА.

Заседание проводилось в режиме видеоконференции. Владимир Путин предварительно тоже подписал вышеназванный документ.

Реклама

«Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные Telegram-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом. Подписываю. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов ВГС. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я», — сказал Лукашенко перед подписанием документа.

О 28 союзных программах сообщалось лишь в общих чертах, подробности их реализации пока неизвестны. Например, прописаны механизмы развития единого экономического пространства:

формирование объединённых отраслевых рынков,

реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики.

В документах также заложены:

решение проблемы поставок в Беларусь энергоносителей,

рост объёма транспортных услуг,

финансирование новых инвестиционных проектов,

выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики,

повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что реализация союзных программ требует принятия более 400 законодательных актов и двусторонних соглашений. Также Александр Лукашенко на заседании предложил создать медиахолдинг Союзного государства.