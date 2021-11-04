Беларусь продлила запрет на вывоз гречки ещё на три месяца

Правительство снова запретило вывоз гречки из страны. Такое постановление, как пишет Onliner, официально опубликовали в четверг, 4 ноября. Действовать запрет будет три месяца.

Вывозить гречку нельзя в любую страну, даже в государства — участницы ЕАЭС. Исключение сделали для гуманитарной помощи, не попадают под ограничения также транзитные перевозки.

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В этом году уже вводился запрет на вывоз гречки и муки. Тогда в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия поясняли, что такая мера нужна для обеспечения внутренней безопасности рынка до сбора нового урожая.