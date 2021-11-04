Когда будут всплески коронавируса в Слуцке. Мнение

Возможно, это звучит безжалостно, но фактам плевать на наши чувства. Пройдёт ещё несколько дней после открытия «Маяка» в 12-м городке, у первых заразившихся будет температура или кашель, они обратятся за помощью к медикам…

Потом откроется ещё торговый объект, а затем ещё один — и будет та же картина. Следом пойдёт волна заразившихся в сетевых магазинах во время новогодних закупок. Это о всплесках.

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Регулярно же люди заражаются, например, на работе. Когда долго находятся в одном помещении, когда трогают предметы, которые брали их заболевшие коллеги, а потом трогают свои глаза, нос, рот… И не вакцинировались. А надо бы.

Ещё, бывает, едешь с таксистом. Он без маски. Делаешь замечание, а тот жизнерадостно: «Так масочный режим отменили, по телику же сказали».

Отвечаешь: «Усиление режима отменили и штрафовать простых людей за то, что они без маски, не будут. А так всё осталось, как было с конца прошлого года».

Таксист не верит. Смеётся. А потом он закашляет и, может, умрёт. И, может, его пассажир умрёт. Коронавирусу всё равно, хороший ли ты человек или центр вселенной.

Будьте как люди из Старых Дорог. Говорят, они сильнее нас берегутся. И у них лес рядом. Можно погулять, подышать эфирными маслами от сосен. Полезно.

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