Как Слуцк попрощался с Сергеем Шкляревским, старейшим фельдшером Беларуси

Сегодня, 4 ноября, десятки жителей Слуцка пришли попрощаться с Сергеем Ивановичем Шкляревским, почётным гражданином Слуцкого района и старейшим работающим фельдшером Беларуси.

В полуденное время церемония прощания проходила в ритуальном зале Дома быта. В течение полутора часов жители города подходили и подходили, оставляя венки и цветы.

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Попрощаться пришли те, кто знал его лично, кто долгие годы общался с ним по рабочим вопросам. Среди них — работники медучреждений Случчины, в том числе и руководящие, а также Андрей Янчевский, председатель райисполкома, Наталья Чернушевич, заместитель председателя, Наталья Овсянникова, председатель районного Совета депутатов, Николай Воронько, директор ЖКХ, и другие.

Пришли, например, и жители соседней со Слуцком деревни Серяги, откуда родом Сергей Шкляревский.

Основная церемония прощания и похороны прошли в деревне Покрашево, где практически всю жизнь проработал Сергей Шкляревский и лечил несколько поколений местных жителей.

СПРАВКА. Сергей Иванович родился 9 июля 1928 года в деревне Серяги Слуцкого района. С июня 1950-го работал в должности заведующего Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом. В свои 92 года он обходил жителей деревни, осматривал их и помогал. Принимал роды у нескольких поколений сельчан. Знал, кто чем болеет и кто как живёт. Его работа была отмечена двумя орденами Ленина, Почётной грамотой Верховного Совета БССР, медалью «Серп и Молот». Сергею Ивановичу также было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 2006 году «Беларусьфильм» снял о нём фильм «Доктор из Покрашево».

Непрерывный стаж работы легенды белорусской медицины — 70 лет.

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