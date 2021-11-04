48-летний житель Слуцка взял 4000 рублей в кредит и «подарил» деньги мошенникам

Слуцкие следователи устанавливают обстоятельства хищения почти 4000 рублей у 48-летнего местного жителя. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мужчине в Viber поступил звонок от «сотрудника банка». Тот попросил оказать помощь в выявлении своих неблагонадёжных коллег. Для чего следовало взять кредит в сумме 4000 рублей. Поставив телефон на громкую связь, мужчина слушал указания злоумышленника, который помогал оформить кредит через приложение банка. А также — установить программу удалённого доступа.

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Примечательно, что разговор слышали родственники потерпевшего, уговаривали положить трубку и обратиться в правоохранительные органы. Но житель Слуцка не послушал. После получения кредита опять-таки по указанию злоумышленника он перевёл денежные средства на указанный ему счёт. Далее потерпевший услышал, что «неблагонадёжных сотрудников» задержали и ему перезвонят. Однако звонки более не поступали. После этого мужчина понял, что его обманули. И обратился за помощью в милицию.

По данному факту Слуцким РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК РБ (мошенничество).

Следователи в очередной раз обращают внимание: